CAN 2024 : quel est le cancer dont souffrait l’Ivoirien Sébastien Haller ?

Finaliste de la CAN 2024 ce dimanche 11 février avec la Côte d’Ivoire, face au Nigeria, Sébastien Haller est revenu de très loin après avoir vaincu un cancer il y a quelques temps.

C'est aussi sa finale. Alors que la Côte d'Ivoire, aux portes de l'élimination après la phase de groupes mais qualifiée en tant que pire meilleur troisième, a réussi un parcours fou à partir des huitièmes de finale (elle a battu le Sénégal, le Mali et la RD Congo) pour se qualifier pour la finale de la CAN 2024, elle aura dans ses rangs Sébastien Haller, qui a vaincu un cancer des testicules il y a un peu plus d'un an.

Comme un symbole, c'est d'ailleurs l'attaquant du Borussia Dortmund qui a inscrit l'unique but lors de la demi-finale contre les Congolais, mercredi soir, pour hisser les Eléphants en finale de cette Coupe d'Afrique des nations à domicile.

Perte d'un testicule

Ce cancer lui avait été diagnostiqué en juillet 2022, au moment de signer avec le Borussia Dortmund. Celui qui a fini 13e du Ballon d’Or en 2022, l’attaquant franco-ivoirien avait d’ailleurs raconté son histoire dans un documentaire nommé Le Combat d'Haller sur Canal+.

Opéré dans la foulée, celui qui arrivait d’une saison pleine à l’Ajax Amsterdam (34 buts) pour remplacer Erling Haaland (le Borussia Dortmund l’a acheté 31 millions d’euros), a subi quatre cycles de chimiothérapie, et a dû se faire à nouveau opérer à la mi-novembre.

Début janvier 2023, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre a ensuite passé les tests médicaux en amont de sa reprise avec le club et a pu participer au camp d'entraînement du BVB à Marbella en Espagne. Triple buteur en huit minutes contre le FC Bâle en amical (6-0), il a fait son retour en professionnel en championnat, le 22 janvier.

S’il a perdu ses cheveux, qui ont repoussé depuis, et un testicule, le footballeur n’a pas perdu son autodérision. «L’une des premières phrases qu’il m’a dite c’est : ‘il ne faut pas que je fasse trop de couilles parce qu’il ne m’en reste plus qu’une’», a confié Thomas Meunier, qui jouait avec lui à Dortmund.

Pour inspirer ceux qui sont touchés par ce même cancer, Sébastien Haller a laissé les caméras filmer son intimité. Il a su profiter de sa notoriété pour sensibiliser. A noter que selon les chiffres de Cancer Enivronnement, le cancer des testicules est le plus fréquent de l'homme entre 20 et 35 ans.