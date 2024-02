Affaire Lionel Messi : pourquoi la Chine renonce-t-elle à accueillir des matchs de l'Argentine ?

En pleine préparation avec son club de l'Inter Miami, Lionel Messi n'a pas foulé la pelouse du Hong Kong Stadium dimanche dernier lors d'un match amical. Une attitude qui n'a pas du tout plu à la Chine qui a décidé d'annuler deux matchs amicaux avec l'Argentine qui étaient prévus sur son sol en mars.

Une attitude qui passe très mal en Chine. Lionel Messi est au cœur d'une polémique en Chine puisqu'il n'a pas joué une minute lors d'un match amical face au Hong Kong All-Stars, dimanche 4 février. La star argentine ne s'est pas adressée aux fans présents sur place pour s'excuser de sa non-participation au match. Une attitude vécue comme un manque de respect par la Chine. Depuis le début de la semaine, la polémique n'a cessé de s'amplifier et Pékin a annoncé, ce samedi, qu'elle renonçait à accueillir l'équipe nationale d'Argentine pour deux matchs amicaux prévus au mois de mars, face au Nigeria et à la Côte d'Ivoire.

«De nombreux fans de football et d'amis internautes nous ont demandé récemment des informations au sujet du match de Lionel Messi à Pékin (...) Après vérification (par nos services), Pékin ne projette pas, pour l'heure, d'organiser le match auquel Lionel Messi devait participer», a indiqué samedi l'Association de football de Pékin, dans un communiqué.

Alors que certains spectateurs avaient déboursé jusqu'à 570 euros en espérant apercevoir l'octuple Ballon d'Or, Lionel Messi avait invoqué une blessure à l'adducteur pour expliquer son absence. Sauf que trois jours après ce rendez-vous manqué, le joueur de l'Inter Miami a joué une trentaine de minutes lors d'un match amical au Japon face à l'équipe de Kobe. Depuis le début de la préparation avec son club, «Léo» a participé à tous les matchs amicaux de son équipe sauf celui à Hong Kong. Les spectateurs présents au Hong Kong Stadium ont d'ailleurs copieusement sifflé l'Argentin pour faire part de leur mécontentement.

INTER MIAMI BOOED OFF THE FIELD IN CHINA





The mood in Hong Kong turned sour after Messi didn't play in the #InterMiamiCF friendly. 40,000 fans chanted "Refund refund refund" and "Where is Messi?" (who sat on the bench). Beckham also booed post-match.

