Lionel Messi : l’Argentin hué par le public lors d’un match à Hong Kong (vidéo)

Lionel Messi a été copieusement hué, ce dimanche, par le public lors d’un match amical de l’Inter Miami à Hong Kong en raison de son forfait pour la rencontre.

Ils se sont déplacés en nombre pour voir Lionel Messi à l’œuvre. Mais ils ont été déçus. Près de 40.000 spectateurs ont déboursé au moins 115 euros, et souvent beaucoup plus, pour assister, ce dimanche, au match amical entre l’Inter Miami et une sélection de Hong Kong dans l’espoir de voir jouer l’attaquant argentin. Mais le champion du monde 2022 est resté assis sur le banc tout au long de la rencontre remportée par son équipe (4-1) en raison d’une élongation des ischio-jambiers.

The mood in Hong Kong turned sour after Messi didn't play in the #InterMiamiCF friendly. 40,000 fans chanted "Refund refund refund" and "Where is Messi?" (who sat on the bench). Beckham also booed post-match.pic.twitter.com/gjnbEfSRUr — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) February 4, 2024

Son absence a provoqué la colère du public qui a copieusement conspué l’octuple Ballon d’or. Au milieu de la seconde période, les spectateurs ont manifesté leur exaspération en scandant «nous voulons Messi» avant que les hués ne deviennent plus intenses dans les dix dernières minutes. D’autant que Luis Suarez, souffrant du genou, n’a pas joué non plus.

Et au coup de sifflet final, David Beckham, copropriétaire du club de Miami, a lui aussi été hué lorsqu’il a été tenté de remercier le public. «Nous comprenons la déception des supporters en raison de l'absence de Leo et de Luis Suarez. Nous aurions aimé faire jouer Leo et Luis au moins un moment, mais le risque était trop grand», a confié l’entraîneur de l’Inter Miami Gerardo Martino.

De leur côté, les autorités de Hong Kong ont exigé des explications des organisateurs. «Le gouvernement, tout comme les fans, est extrêmement déçu. Les organisateurs doivent apporter des explications à tous les fans de football», ont-elles indiqué.