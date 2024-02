CAN 2024 : l'ancien sélectionneur Jean-Louis Gasset est-t-il champion d'Afrique avec le sacre de la Côte d'Ivoire ?

Alors que la Côte d’Ivoire a été sacrée championne d’Afrique, dimanche, contre le Nigeria (2-1) de la CAN 2024, la question est de savoir si Jean-Louis Gasset, qui a démissionné en pleine compétition, est aussi champion.

Jean-Louis Gasset aura peut-être de gros regrets. Alors qu’il a commencé la CAN 2024 sur le banc de la Côte d’Ivoire, il a finalement démissionné après la phase de poules pour être remplacé par son adjoint, Emerse Faé. Et ce dernier est parvenu à mener les Elephants au sacre, dimanche, face au Nigéria (2-1). Mais malheureusement, Jean-Louis Gasset ne sera pas titré.

L’ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux et au PSG n’avait pas attendu de connaître le sort de son équipe, qui s’est qualifiée miraculeusement en 8e de finale parmi les meilleurs troisièmes, a donc vu devant son écran ses anciens joueurs soulever la Coupe d’Afrique dimanche à Abidjan… sans qu’il ne reçoive de médaille.

«Aujourd’hui, peut-être qu’il fallait passer par cette épreuve pour donner un déclic à cette équipe mais je pense honnêtement que s’il avait été là, ça aurait été la même chose aussi, a toutefois reconnu Seko Fofana. Aujourd’hui, on a une grosse pensée pour lui et je sais qu’il a une grosse pensée pour nous. Les au revoir ont été difficiles, avec énormément d’émotion, des pleurs et aussi énormément de paroles. On savait qu’on devait le faire aussi pour lui. Je pense qu’il participe aussi à cette victoire.»