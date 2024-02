Inauguration de l'Adidas Arena : JO, MMA, e-sport... Tout savoir sur le nouveau haut lieu du sport à Paris

Construite à Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques, l'Adidas Arena ouvre ses portes ce dimanche en accueillant la rencontre entre le Paris Basket et Saint-Quentin.

Un pas de plus vers les JO 2024. Ce dimanche 11 février, l'Adidas Arena (8.000 places) accueillera son premier événement sportif lors de la rencontre de basket opposant le Paris Basket à Saint-Quentin. Cette nouvelle enceinte, fait partie des trois installations sorties de terre avant Paris 2024 avec le Village olympique et le centre aquatique.

L'édifice, qui va va accueillir le badminton (du 27 juillet au 5 août) et la gymnastique rythmique (du 8 août au 10 août), ne fermera pas ses portes après les JO. Au contraire, l'événement mondial ne devrait être que le début de l'aventure pour cette arène amenée à être utilisée lors de diverses expositions dans le futur.

Un site 50 % sport, 50% culture ?

Ce nouveau site, situé dans le nord-est de Paris a pour but de devenir un lieu de culture et de sport accesible à tous. Finalisée fin 2023, la grande salle va proposer des concerts, des spectacles mais également des compétitions sportives nationales et internationales comme le MMA, le e-sport, le basket, le handball. etc...

En dehors de tous les événements proposés par l'enceinte, c'est le Paris Basketball qui va devenir résident principal des lieux. Les entraînements et les matchs de l'équipe de basket francilienne se feront au sein de l'Adidas Arena.