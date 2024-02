Ligue 1 : Lyon enchaîne, Brest accroché, le PSG intouchable… Ce qu’il faut retenir de la 21e journée avant Nice-Monaco

La 21e journée de Ligue 1 se déroule jusqu’à ce dimanche 11 février. Voici tout ce qu’il faut retenir avant le dernier match, Nice-Monaco.

OM-Metz : 1-1

Réduit à dix très tôt dans la rencontre, l’OM a concédé un match nul 1-1 au Vélodrome contre Metz vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1 et enchaîne un cinquième match consécutif sans victoire. Privés de leur capitaine Samuel Gigot, exclu après trente minutes, les hommes de Gennaro Gattuso ont ouvert le score par Moumbagna (55e) avant que Metz n'égalise par Udol (60e). Ils sont septièmes au classement, avant le reste des rencontres de cette journée.

Lens-Strasbourg : 3-1

Lens a poursuivi sur sa lancée en s'imposant sur le même score face à Strasbourg. Les Sang et Or ont obtenu leur 3e succès d'affilée et remontent à la 6e place. Une bonne nouvelle pour Franck Haise et ses joueurs avant le barrage aller de Ligue Europa contre Wolfsburg, jeudi à Bollaert. En revanche, Strasbourg (dixième, 25 points) subit sa deuxième défaite de suite en championnat après avoir été invaincu pendant six rencontres.

PSG-Lille : 3-1

Avant son 8e de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad, le PSG a fait le plein de confiance samedi en dominant Lille 3-1 avec une équipe largement remaniée et sans Kylian Mbappé. Opposés à une solide formation lilloise, 4e de L1 et invaincue jusque-là en championnat en 2024, les champions de France ont parfaitement maîtrisé leur sujet, profitant d'abord de deux ratés de la défense nordiste, convertis par Gonçalo Ramos (10e) et Alexsandro contre son camp (17e), avant d'enfoncer le clou par Randal Kolo Muani en fin de partie (80e), à la conclusion d'une magnifique action initiée par Bradley Barcola.

Le Havre-Rennes : 0-1

Rennes a poursuivi sa remontée au classement en décrochant au Havre (1-0) son 5e succès d’affilée. Qualifiés mardi pour les quarts de finale de la Coupe de France, ils ont continué sur leur lancée en L1 grâce à un but de Benjamin Bourigeaud et pointent désormais en 7e position. De quoi préparer dans la plus grande sérénité le déplacement sur la pelouse de l'AC Milan, jeudi en barrages aller de Ligue Europa.

Clermont-Brest : 1-1

Brest, 3e de Ligue 1, a été tenu en échec (1-1) chez la lanterne rouge, Clermont. Les Brestois se sont cassé les dents contre les Clermontois, bons derniers mais tout heureux de grappiller un point face à l'une des meilleures formations de l'élite. Sensation de la première moitié de saison, Brest commence à marquer le pas avec ce 3e nul consécutif en championnat, qui intervient juste après l'élimination en 8e de finale de la Coupe de France à Paris, mercredi.

Lorient-Reims : 2-0

Lorient a effectué une belle opération en battant Reims (9e) au Moustoir (2-0) et se donne de l'air avec ce 2e succès de rang. Les Merlus sont désormais 16es et barragistes. Du côté rémois, l'international japonais Junya Ito, accusé d'agression sexuelle par deux femmes au Japon, a été titularisé par Will Still après avoir regagné la France à l'issue de le la sortie de son équipe nationale en quart de finale de la Coupe d'Asie au Qatar.

Toulouse-Nantes : 1-2

Nantes (12e) a ramené une victoire précieuse de Toulouse (2-1), qui desserre un peu la pression autour de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. Les Canaris l’ont emporté grâce à des buts de Mostefa Mohamed et Tino Kadewere.

Montpellier-Lyon : 1-2

L’OL a poursuivi son redressement en s'imposant dimanche à Montpellier (2-1). Mené jusqu'à vingt minutes de la fin, après un but de l'ex-Stéphanois Arnaud Nordin (23e), Lyon a renversé Montpellier sur deux buts d'Alexandre Lacazette (74e) et Maxence Caqueret (82e). Au-delà des deux victoires consécutives en championnat devant Marseille (1-0) et à Montpellier, avec entre-temps la qualification en Coupe de France devant Lille (2-1) , les Lyonnais s'appuient sur une nouvelle confiance collective autour de recrues rassurantes comme Matic, ou Benrahma, titularisés.

Nice-Monaco : 20h45