Athlétisme : Kelvin Kiptum, recordman du monde du marathon, est décédé dans un accident de la route

Le marathonien kényan Kelvin Kiptum a succombé à l’âge de 24 ans à un accident de la route survenu ce dimanche 11 février. Il était devenu le détenteur du record du monde de la discipline en remportant en octobre dernier le marathon de Chicago en 2 heures et 35 secondes.

Une étoile partie trop tôt. La nouvelle pépite kényane du marathon, Kelvin Kiptum, âgé de 24 ans et son entraîneur rwandais de 36 ans Gervais Hakizimana ont trouvé la mort dans un accident de la route ce dimanche 11 février. Un troisième occupant du véhicule accidenté, dont l’identité n’a pas été révélée par la police kényane, a été blessé et hospitalisé.

World Athletics is deeply saddened to hear that marathon world record-holder Kelvin Kiptum died in a road traffic accident on Sunday at the age of 24.





Obit: https://t.co/0CF1NbAzgw pic.twitter.com/TgWepi0cok — World Athletics (@WorldAthletics) February 11, 2024

Kelvin Kiptum détient toujours le record du monde de la discipline après avoir remporté le marathon de Chicago en octobre dernier en 2 heures et 35 secondes. Sorti de l’anonymat il y a deux ans, il a réalisé cette performance à l’occasion de son troisième marathon seulement, détrônant ainsi le légendaire athlète kényan Eliud Kipchoge contre lequel il n’a jamais couru.

Grandissime favori des prochains Jeux Olympiques à Paris, Kelvin Kiptum avait même averti qu’il ambitionnait de passer sous la barre symbolique des 2 heures de course lors du marathon de Rotterdam (Pays-Bas) le 14 avril prochain.

Les hommages en l’honneur de Kelvin Kiptum se multiplient

Sebastian Coe, le président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme, a rendu hommage au champion, qu’il a décrit dans une publication relayée sur X comme «un athlète incroyable laissant un héritage incroyable».

We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana.





On behalf of all World Athletics we send our deepest condolences to their families, friends, teammates and the Kenyan nation.





It was only earlier this week in… pic.twitter.com/dDBKgjXNKL — Seb Coe (@sebcoe) February 11, 2024

«Nous sommes choqués et profondément attristés d'apprendre la perte dévastatrice de Kelvin Kiptum et de son entraîneur, Gervais Hakizimana. Au nom de tous les membres de World Athletics, nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs familles, amis, coéquipiers et à la nation kenyane», a ajouté ce dernier sur le réseau social.

David Rudisha, l’actuel détenteur du record du monde du 800 mètres a déploré de son côté «une énorme perte».

I am shocked and deeply saddened to learn the passing of Kelvin Kiptum and his coach Gervais Hakizimana. My condolences to the families, friends,athletic fraternity and Kenya at large. This is a huge loss. pic.twitter.com/UwZ0FiywSr — David Rudisha OLY (@rudishadavid) February 12, 2024

«Je suis choqué et profondément attristé d'apprendre le décès de Kelvin Kiptum et de son entraîneur Gervais Hakizimana. Mes condoléances aux familles, aux amis, à la fraternité sportive et au Kenya en général», a indiqué l’athlète sur X.

Rachel Ruto, la militante kényane pour le droit des femmes, a adressé ses «plus sincères condoléances aux familles, amis, coéquipiers et à toute la nation kenyane».

We are heartbroken to learn of the tragic passing of Kelvin Kiptum, a rising star in the world of marathon running, alongside his coach, Gervais Hakizimana.





Kelvin was a symbol of resilience, hard work, and the indomitable spirit of the Kenyan people. His dedication to his craft… pic.twitter.com/Va9dMcurqx — Mama Rachel Ruto, EGH (@MamaRachelRuto) February 12, 2024

«Kelvin était un symbole de résilience, de travail acharné et de l'esprit indomptable du peuple kényan. Son dévouement à son métier et sa quête de la grandeur ont inspiré d'innombrables personnes, tant au Kenya que dans le monde (…) La mémoire de Kelvin vivra dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, et son héritage continuera d'inspirer les générations à venir. Reposes en paix. Tu nous manqueras beaucoup», a écrit «Mama Rachel» sur X.