PSG-Real Sociedad, 8e de finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Invaincu depuis trois mois toutes compétitions confondues, le PSG reçoit la Real Sociedad au Parc des Princes, ce mercredi (21h), en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Le grand frisson européen fait son retour. Deux mois après la fin de la phase de groupes, le PSG reçoit la Real Sociedad, ce mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Un adversaire, au premier regard, abordable pour le club de la capitale, même si les hommes de Luis Enrique ne devront pas prendre le club espagnol à la légère.

Quatre matchs sans victoire pour la Real Sociedad

La formation basque, 4e du championnat d’Espagne la saison dernière et actuellement 7e de Liga, a fini en tête de sa poule devant l’Inter Milan avec la meilleure défense de l’ensemble de la phase de groupes (2 buts encaissés), quand Paris a dû se contenter de la 2e place avec seulement deux victoires pour autant de défaites et de matchs nuls.

Mais ces dernières semaines, la Real Sociedad traverse une période compliquée. Elle reste sur quatre derniers matchs sans victoire (3 matchs nuls et 1 défaite) et sans inscrire le moindre but. Mais si elle pourrait être privée de plusieurs joueurs, sa défense est toujours aussi solide avec seulement deux buts encaissés lors de ses 7 dernières rencontres.

De son côté, Paris est dans une très bonne dynamique. Le champion de France est invaincu depuis trois mois toutes compétitions confondues et devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet avec notamment Kylian Mbappé, laissé au repos lors de la victoire contre Lille (3-1). Au PSG de faire de cette Saint-Valentin une soirée de communion et de prendre une option sur la qualification avant le match retour (5 mars).

Le programme TV

PSG-Real Sociedad

Ligue des champions - 8e de finale aller

Mercredi 14 février

La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.