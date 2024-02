Mondiaux de biathlon 2024 : Julia Simon décroche une quatrième médaille en autant de courses

La Française Julia Simon a remporté une quatrième médaille en autant de courses en décrochant le bronze, ce mardi, sur l’individuel des Mondiaux 2024 de biathlon à Nove Mesto (République tchèque).

Encore une médaille pour Julia Simon. Après l'or décroché sur le sprint, la poursuite et le relais mixte, la Française s’est offert le bronze, ce mardi, sur l’individuel des Mondiaux de biathlon à Nove Mesto (République tchèque). La Savoyarde a fini derrière l’Italienne Lisa Vittozzi et l'Allemande Janina Hettich.

«C'est compliqué de tenir ce niveau donc j'ai eu un peu de panique avant la course puis je me suis remobilisée, a confié Julia Simon au micron de La Chaîne L’Equipe. Je me suis peut-être emballée sur le dernier tir mais aucun regret. Je suis très contente du résultat, cela reste une médaille aux championnats du monde.»

Jeanmonnot et Braisaz-Bouchet 6e et 7e

Médaillée d'argent lors de la poursuite, Vittozzi glane elle son premier titre dans ces Mondiaux. Sa victoire s'est dessinée tardivement - elle n'était que 5e après le deuxième tir - tandis que Simon, qui semble sur un nuage depuis quelques jours, avait parfaitement démarré la course, dans une spécialité qui ne lui avait pas encore réussi puisqu'elle n'avait jamais décroché de podium lors de championnats du monde dans l'individuel.

Du côté des autres Françaises engagées, Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz-Bouchet finissent aux les 6e et 7e places.

«Je suis déçu parce que c'est au mental qu'elle sort cette dernière balle. J'étais bien, on m'annonçait devant. Oui, c'est le stress qui m'a fait louper. 19 sur 20, un bon temps de ski, ce n'est pas une mauvaise course mais les fleurs on s'en fout pas mal aux Mondiaux», a confié Lou Jeanmonnot. «Le debout me coûte le podium voire la gagne donc il y a beaucoup de frustration au final. A Une balle près c'était le podium. La course n'est pas complètement à jeter bien sûr mais ça se finit hors du podium donc je suis déçue», a de son côté résumé Justine Braisaz-Bouchet.