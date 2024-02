Soupçons de triche sur le Vendée Globe : Clarisse Crémer et son mari Tanguy Le Turquais impliqués ?

Selon les informations obtenues par CNEWS, les deux skippers suspectés d’avoir triché lors de la dernière édition du Vendée Globe seraient Clarisse Crémer (12e de la course) et son époux Tanguy Le Turquais, qui effectuait son routage à terre.

Un couple dans la tempête ? Alors que des soupçons de triche lors de la dernière édition du Vendée Globe éclaboussent la mythique course à la voile, en solitaire, sans assistance et sans escale, Clarisse Crémer et son époux Tanguy Le Turquais seraient soupçonnés d’être au cœur de ces suspicions, selon les informations obtenues par CNEWS. A terre, le skipper aurait notamment fourni une assistance météo et des conseils de routage à sa compagne, ce qui est formellement interdit par le règlement (article 4.3.2).

Tous deux engagés sur le prochain vendée globe

Le couple aurait partagé des cartes météo, des diagrammes et des avis sur la stratégie à adopter via la messagerie instantanée WhatsApp. Ces échanges auraient notamment eu lieu à l’approche du Cap Finisterre et du Cap Horn. «Tu en penses quoi de la petit dep’ (dépression, ndlr) de mercredi matin toi» ou encore «Yes mais si j’attends il faut que j’attende vraiment longtemps. C’est ça qui est dur. Bon, je vais voir. Je verrai demain quand la mer commence à se lever» aurait notamment envoyé la navigatrice à son mari. Et les petits surnoms de «doudou» pour Tanguy Le Turquais et «mon petit ouistiti d’amour» pour Clarisse Crémer, utilisés dans les messages, laissent également peu de place au doute sur les personnes incriminées.

Le couple aurait été dénoncé dans un mail anonyme envoyé, dimanche après-midi, à la Fédération française de voile ainsi qu’à plusieurs skippers et médias, et contenant une série de documents dont des captures d'écran téléphonique. «Le président de la Fédération française de voile m’a tenu informé de l’e-mail anonyme qu’il venait de recevoir mettant en cause un skipper qui aurait bénéficié d’informations de routage lors du dernier Vendée Globe», a écrit Alain Leboeuf, président du Vendée Globe, dans un communiqué. Et à la réception de ces documents, la FFV «a demandé au Comité de course de désigner un jury qui sera chargé d’analyser la véracité et le contenu des éléments en question».

Alors que Clarisse Crémer, qui avait finalement terminé à la 12e place du dernier Vendée Globe, et Tanguy Le Turquais sont engagés sur la prochaine édition, qui doit s’élancer le 10 novembre prochain aux Sables-d’Olonne, ils encourent une sanction sportive, mais aussi disciplinaire, qui pourrait les priver de départ. Contacté, le sponsor de Clarisse Crémer n’a pas encore répondu à nos sollicitations.