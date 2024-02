Boxe : une vidéo de Mike Tyson à l’entraînement devient virale

A 57 ans, Mike Tyson continue d’impressionner lorsqu’il enfile les gants de boxe pour s’entraîner. Depuis mercredi, une nouvelle vidéo de lui fait sensation sur les réseaux sociaux.

De quoi rendre jaloux beaucoup de personnes. A 57 ans, Mike Tyson est toujours dans une forme olympique. Dans une vidéo publiée, ce mercredi, par son entraineur Rafael Cordeiro, on le voit en pleine séance intense.

«Iron Mike» apparait très en forme et surtout toujours aussi explosif. Avec son style bien à lui, l’Américain envoie des coups impressionnants à son entraîneur.

Mike Tyson looking ferocious on the pads today at age 57…





[ Rafael Cordeiro] pic.twitter.com/1AW074UADF — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 14, 2024

Alors qu’il avait fait son retour pour un combat d’exhibition contre Roy Jones Jr en novembre 2020, sera-t-il de retour prochainement pour une nouvelle démonstration ? L’Arabie Saoudite, devenue la nouvelle destination pour les grandes soirées boxe, tente de faire combattre Mike Tyson. Un affrontement contre la star du MMA Fedor Emelianenko a même été évoqué.

En tout cas, «The Baddest Man on the Planet» (l’homme le plus dangereux de la planète) pourrait sûrement mettre à mal plusieurs boxeurs encore en activité.