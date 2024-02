Boxe : Tyson Fury-Oleksandr Usyk, voici la nouvelle date officielle du combat

Reporté vendredi, le combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, pour l’unification des ceintures des poids lourds de boxe a été reporté à une nouvelle date.

Le combat d’unification des titres de la catégorie reine de boxe entre le Britanique Tyson Fury (34 victoires dont 24 avant la limite, 1 nul, 0 défaite) et l’Ukrainien Olexandre Usyk (21 victoires dont 14 avant la limite) a été reporté au 18 mai, toujours à Riyad (Arabie saoudite).

Initialement prévu le 17 février dans la capitale saoudienne, cet affrontement tant attendu a dû être reporté après une blessure du «Gypsy King», détenteur de la ceinture WBC, à un œil à l'entraînement.

WE HAVE A NEW DATE MAY 18th,



cant wait to smash the rabbit.



massive respect to my brother @Turki_alalshikh the biggest fight of the century. Its always about the GK TYSON FURY ROLLES ON pic.twitter.com/BQtKkKHWuN

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 3, 2024