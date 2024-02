Départ de Kylian Mbappé du PSG : Real Madrid, Liverpool… Où l'attaquant français va-t-il signer ?

Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants du PSG, ce jeudi 15 février, son intention de quitter le champion de France à l'issue de la saison. Entre le Real Madrid ou Liverpool, voici dans quel club il pourrait signer.

La décision de quitter le PSG a été prise par Kylian Mbappé. Capitaine du club de la capitale, l’attaquant de 25 ans, arrivé en 2017 en provenance de Monaco, quittera donc Paris gratuitement cet été, puisqu’il était sous contrat jusqu’en 2024. Mais désormais, la question est de savoir dans quel club il pourrait atterrir.

Evidemment, tous les regards sont tournés vers le Real Madrid pour une arrivée prochaine de «KyKy». Tout porte désormais à croire qu’il prendra la direction du club espagnol cet été, en signant dans le plus grand club du monde. Depuis plusieurs saisons, la maison merengue souhaite l’accueillir, et de son côté le Français n’a jamais caché son intention d’y évoluer un jour.

Espagne, Angleterre, Arabie saoudite ?

Alors que Karim Benzema est parti l’été dernier en Arabie saoudite (Al Ittihad) et que la place de n°9 est libre, la formation espagnole va sûrement tout faire pour lui dérouler le tapis rouge. A moins que Florentino Pérez ne décide de tourner la page et de se pencher plutôt sur Erling Haaland (Manchester City).

Mais pour autant, le Real Madrid n’est pas le seul club qui rêve d’accueillir Kylian Mbappé. En Angleterre, c’est Liverpool qui verrait d’un bon œil son arrivée. Les Reds, qui vont voir partir leur entraîneur Jürgen Klopp en fin de saison, comptent bien créer une nouvelle équipe pour aller conquérir le titre en Premier League, mais aussi la Ligue des champions. Et pourquoi pas avec le natif de Bondy ?

Toujours en Angleterre, Manchester United, avec le rachat de Jim Ratcliffe, va tenter de se relancer et se reconstruire. Avec Mbappé ? Lui offrir le célèbre n°7 porté par Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, David Bekcham et George Best notamment, serait symbolique.

A moins que Kylian Mbappé ne surprenne tout son monde et décide de rejoindre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema en signant en Arabie saoudite pour une coquette somme. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.