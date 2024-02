PSG : Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses dirigeants

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé son départ à l’issue de la saison à ses dirigeants, notamment à son président Nasser al-Khelaïfi.

La page va bel et bien se tourner. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, qu’il a rejoint à l’été 2017, Kylian Mbappé (25 ans) a annoncé son départ à l’issue de la saison à ses dirigeants, et notamment à son président Nasser al-Khelaïfi. Depuis plusieurs semaines, cette issue ne semblait plus faire de doutes et l’attaquant tricolore a fini par communiquer sa décision ces derniers jours lors d’une réunion organisée au centre d’entraînement du club de la capitale. Le club et le joueur devraient officialiser ce départ dans les prochains mois.

Ce choix met un point final à un très long feuilleton qui a connu de multiples rebondissements ces dernières années. Après sept saisons passées à Paris, couronnées de succès mais aussi d’échecs, notamment en Ligue des champions en attendant la fin de cette campagne, Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale (243 buts), va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Et il devrait s’écrire du côté du Real Madrid, l’autre club de son cœur.

Libre de discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier, le champion du monde 2018 serait déjà entré en négociations avec la formation espagnole, qui le fait rêver depuis sa plus tendre enfance. Mais rien ne serait encore signé entre les deux parties. Les dirigeants madrilènes afficheraient néanmoins leur confiance et leur optimisme pour finaliser ce dossier.

Pour le PSG, qui a tenté jusqu’au bout de convaincre sa star de prolonger, ce départ programmé et sans indemnité est un coup dur. Mais un an après les départs de Lionel Messi et Neymar, le champion de France en titre va mettre encore un peu plus l’accent sur «le collectif» et «la jeunesse». Même si le départ de Kylian Mbappé devrait être très difficile à combler.