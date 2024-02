Tournoi des 6 nations : un joueur italien se met en retrait de sa sélection avant d’affronter le XV de France

Dix jours avant d’affronter le XV de France dans le tournoi des 6 nations, l’Italien Tommaso Allan, qui évolue à Perpignan, a décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses.

Les Bleus ne croiseront pas sa route. Dix jours avant d’affronter le XV de France à Lille, pour la 3e journée du Tournoi des 6 nations 2024, Tommaso Allan a décidé de se mettre en retrait de l’équipe d’Italie. L’ouvreur transalpin (80 sélections), qui évolue à Perpignan, a ressenti le besoin de se ressourcer aussi bien sur le plan physique que mental.

Présent avec Perpignan pour affronter le Stade Français

«Cette décision n’a pas été facile à prendre. Ce fut une année très fatigante physiquement et mentalement. Être loin de ma famille pendant des mois n'a fait que rendre les choses plus difficiles. La décision a été prise pour mon bien-être et celui de l’équipe. Merci comme toujours pour votre soutien continu. Forza Italia», a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

Tommaso Allan avait été titulaire lors du premier match perdu de peu contre l’Angleterre (24-27) avant d’être remplaçant lors de la large défaite face à l’Irlande (0-36). Et sa décision a été prise en concertation avec la Fédération italienne de rugby. «Les hommes, avant même les athlètes, sont au centre de nos évaluations et c'est pourquoi, après avoir discuté avec Tommaso et bien compris ses besoins, nous avons décidé avec lui d’une période de repos supplémentaire», a notamment déclaré son sélectionneur Gonzalo Quesada.

En revanche, Tommaso Allan va bien continuer à jouer avec l’USAP. Il figure d’ailleurs dans le groupe perpignais pour le déplacement sur la pelouse du Stade Français, samedi, pour la 15e journée de Top 14.