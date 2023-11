XV de France : pourquoi Antoine Dupont va-t-il manquer le tournoi des 6 Nations ?

Capitaine des Bleus, Antoine Dupont ne devrait pas disputer le prochain tournoi des 6 Nations de rugby avec le XV de France (2 février-16 mars).

Il sera le grand absent du tournoi des 6 Nations. Capitaine des Bleus, Antoine Dupont ne devrait pas disputer la compétition avec le XV de France à partir du début du mois de février (2 février-16 mars). A ce moment-là, la star tricolore sera avec une autre équipe de France, et plus précisément avec l’équipe de France de rugby à 7.

EN préparation pour les JO 2024

A l’instar de Kylian Mbappé au foot, le joueur du Stade Toulousain n’a jamais caché son envie de disputer les Jeux Olympiques 2024 à Paris (26 juillet-11 août), et son rêve devrait devenir réalité. Le demi de mêlée, qui fête, ce mercredi, ses 27 ans, a trouvé un accord avec la Fédération française de rugby ainsi que son club pour participer à ces JO dans l’Hexagone et au tournoi à 7.

Dans cette optique, Antoine Dupont va effectuer plusieurs piges à 7 à partir du mois de janvier pour faire connaissance avec ses coéquipiers et pour se préparer au mieux avec deux tournois au programme. Le premier du côté de Vancouver (Canada), le week-end du 23 février 2024, puis un second à Los Angeles (Etats-Unis) les 2 et 3 mars prochains.

Il ne sera donc pas disponible pour le XV de France. En revanche, il devrait bien être présent avec le Stade Toulousain pour la dernière ligne droite de la saison.

Et si plusieurs noms avaient circulé, comme Damien Penaud ou Sekou Macalou, pour accompagner le capitaine des Bleus, Antoine Dupont devrait être le seul joueur du XV de France à faire partie de l’aventure. Une décision prise pour ne pas froisser et envoyer un mauvais signal aux joueurs de l’équipe de France à 7. Une équipe de France qui aura très fière allure avec Antoine Dupont, et qui sera armée pour aller conquérir l’or.