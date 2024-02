NBA All-Star Game : Wembanyama, concours, horaires, TV… tout savoir sur le week-end de festivités

Le NBA All-Star Game se prépare à offrir, du 16 au 18 février, un week-end de festivités hors du commun aux fans de basketball. Le public français aura l’occasion d’y suivre Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, ainsi que toutes les plus grandes stars de la ligue. Voici le programme.

Un week-end de folie. L’heure est à la fête en NBA avec le All-Star Game qui débutera dans la nuit de vendredi à samedi par l’incontournable Celebrity Game, avant de se conclure dans la nuit de dimanche à lundi avec le match des étoiles. Voici le programme complet des festivités qui seront à suivre dans leur intégralité sur BeIn Sports en France.

Le Celebrity Game – samedi 17 février à 1h du matin

Le match des célébrités verra deux équipes s’affronter, la Team Shannon, coachée par Shannon Sharpe, et la Team Stephen A, coaché par Stephen A. Smith. Les deux éditorialistes de la chaîne ESPN seront épaulés sur le banc, le premier par Peyton Manning et le rappeur 50 Cent, le second par A’ja Wilson et le rappeur Lil Wayne. On notera la présence de Metta World Peace, ex-Ron Artest, dans l’équipe de Stephen A. Smith.

Voici les effectifs du Celebrity Game du All-Star Weekend 2024

NBA Rising Stars mini-tournoi – samedi 17 février à 3h du matin

Le Rising Star Challenge verra Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly jouer à nouveau sous le même maillot dans l’équipe draftée par l’ancienne gloire des parquets, l’Espagnol Pau Gasol. Cette année, cet événement qui réunit les meilleurs jeunes espoirs de la ligue verra des rookies (joueurs de premiers années), des sophomores (joueurs de deuxième année) et des joueurs de G-League s’affronter dans un mini-tournoi. Les premiers matchs se joueront avec l’objectif d’atteindre le score de 40 points le premier. La finale se jouera jusqu’à 25 points.

Four seven-player teams will compete in the Rising Stars mini-tournament.





The annual showcase of premier young talent will air live on Friday, Feb. 16 at 9 p.m. ET on TNT.





More: https://t.co/12AeEaq9cH





Format pic.twitter.com/AgtIY4420R — NBA Communications (@NBAPR) January 30, 2024

À noter que Jeremy Sochan (Spurs) remplacera Shaedon Sharpe dans la Team Jalen.

NBA Skills Challenge – dimanche 18 février à partir de 2h du matin

Les concours du samedi débuteront avec le Skills Challenge, auquel participera Victor Wembanyama. Il sera associé à la Teamp Top Pich avec Paolo Banchero et Anthony Edwards. En face se trouveront la Team Pacers (Tyrese Haliburton, Benedict Mathurin, Myles Turner) et la Team All-Stars (Scottie Barnes, Tyrese Maxey, Trae Young).

The 2024 Kia Skills Challenge participants and teams

NBA 3-points Contest – dimanche 18 février, après le NBA Skills Challenge

Huit joueurs participeront au concours à 3 points, dont Karl-Anthony Towns, qui s’était imposé en 2022.

Ce concours sera suivi par un événement, avec la première confrontation entre un joueur NBA et une joueuse WNBA : Stephen Curry et Sabrina Ionescu. Un moment historique à ne pas manquer.

STEPHEN vs. SABRINA





Stephen Curry and Sabrina Ionescu will go head-to-head in the first NBA vs. WNBA 3-point challenge during #StateFarmSaturday on TNT at #NBAAllStar 2024!

NBA Slam Dunk Contest – dimanche 18 février, après le duel Curry v. Ionescu

Merci à Jaylen Brown d’être une des rares superstars de la ligue à oser participer au concours depuis un moment. Il sera opposé à Mac McClung, le champion en titre venu de G-League, le rookie du Heat de Miami, Jamie Jaquez Jr., et Jacob Toppin, le petit frère d’Obi Toppin, joueur des Pacers d’Indiana, qui ne joue que très rarement avec les Kincks.

NBA All-Star Game – lundi 19 février à 2h du matin

The 2024 NBA All-Stars

Le moment tant attendu, le match des étoiles réunissant les meilleurs joueurs de la ligue pour un match de gala où la bonne humeur domine. On notera que Trae Young (Hawks) et Scottie Barnes (Raptors) remplacent Julius Randle (Knicks) et Joel Embiid (Sixers) dans l’équipe de la conférence Est. Domantas Sabonis (Kings) pourrait remplacer Kawhi Leonard (Clippers) dans l’effectif de la conférence Ouest. Mais cela reste à confirmer.