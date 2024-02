Boxe : pourquoi Manny Pacquiao ne pourra-t-il pas participer aux JO 2024 à Paris ?

La légende de la boxe philippine Manny Pacquiao (45 ans) ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques 2024 de Paris (26 juillet-11 août).

Le comité international olympique est resté inflexible. A l’automne dernier, les Philippines avaient adressé une «demande spéciale» pour permettre à Manny Pacquiao de participer aux épreuves de boxe des JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août). Mais le CIO a rejeté cette requête. L'instance s'en est tenu à ses règles qui fixent à 40 ans la limite d’âge des boxeurs olympiques, alors que «Pacman», comme il est surnommé, est âgé de 45 ans.

Et cette décision a été regrettée par le président du comité olympique philippin. «Il aurait pu assurer un podium ou être la première médaille d’or du pays (en boxe olympique)», a confié Abraham Tolentino à l’AFP. Manny Pacquiao ne participera donc pas à ses premiers JO, lui qui, à l'automne dernier, ne s’estimait «pas trop vieux» pour affronter des combattants plus jeunes et se sentait comme s’il avait «30 ou 28 ans».

Après avoir remporté de multiples titres mondiaux dans six catégories de poids différentes, la légende de la boxe philippine avait décidé de raccrocher les gants et de mettre un terme à sa carrière en 2021 pour tenter de devenir président des Philippines. En vain.