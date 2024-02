Équitation : une star australienne pourrait être privée des JO 2024 pour avoir concouru en «mankini» (photos)

Star australienne de l’équitation et triple médaillé olympique, Shane Rose pourrait être privé des JO 2024 à Paris pour avoir concouru en maillot de bain «mankini».

Sa tenue n’a pas fait rire tout le monde. En pleine préparation pour les 4es JO de sa carrière, Shane Rose (50 ans) a été écarté de la compétition par sa Fédération pour avoir porté un maillot de bain «mankini» lors d’une épreuve de saut d’obstacles, organisé le week-end dernier, et pourrait être privé des JO 2024 à Paris. Triplé médaillé olympique, la star australienne s’était présentée sur son cheval avec une tenue orange fluo, popularisée par le film «Borat», lors d’un concours organisé près de Sydney, alors que les cavaliers étaient encouragés à porter des «costumes originaux».

Capture d'écran Instagram Shane Rose

Mais son originalité n’a pas plu et une procédure disciplinaire à son encontre a été lancée par la Fédération australienne d'équitation, qui a prononcé sa mise l’écart après avoir reçu des plaintes. Face à l’émoi provoqué par son accoutrement, Shane Rose a présenté ses excuses. «Je suis sincèrement désolé si j’ai offensé qui que ce soit», a-t-il posté sur Facebook. «J’espère que le résultat de l’examen de la Fédération me permettra de reprendre la compétition et n’affectera pas ma préparation en vue des Jeux olympiques de Paris», a ajouté le cavalier, dont la présence dans la capitale française est entre les mains de ses dirigeants.

Capture d'écran Facebook Wallaby Hill

«Comme tout athlète de haut niveau, Shane est tenu de respecter les codes de conduite. (…) Pour être clair, Shane n'a pas été suspendu ni sanctionné. Comme il est d'usage dans ces circonstances pour tous les athlètes de haut niveau, il a été écarté de la compétition pendant plusieurs jours, le temps que l’examen aboutisse», a, de son côté, indiqué la Fédération australienne.

En attendant de connaître le dénouement, Shane Rose a reçu plusieurs marques de soutien. La cavalière Vicki Roycroft a dénoncé «une réaction extrêmement excessive» et la spécialiste du dressage Mary Hanna, présente aux JO sans discontinuer depuis Atlanta 1996, a demandé la clémence de la Fédération. «S'il vous plaît, ne faites pas ça à Shane», a-t-elle imploré dans les colonnes du Sydney Daily Telegraph. La décision finale devrait être connue dans les prochains jours.