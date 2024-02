«On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs» : Medhi Benatia, conseiller sportif de l’OM, s’exprime sur le cas Jonathan Clauss

Dans une interview accordée à Canal+ ce dimanche soir, Medhi Benatia, ancien international marocain et aujourd’hui conseiller sportif du président de l’OM, est revenu sur le cas Jonathan Clauss.

Alors que le cas Jonathan Clauss, international français, a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille a décidé de venir s’expliquer à ce propos ce dimanche au micro de Samir Nasri, consultant Canal+.

Pointé du doigt pour son implication jugée trop légère et ses envies d’ailleurs, le latéral de l’équipe de France (31 ans) a été au centre des débats. Medhi Benatia, arrivé au club en novembre, a dû rapidement gérer ce cas.

"On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était un peu limite. Jonathan en faisait partie"





«On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là, a-t-il confié. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui, dans l'attitude, en tant que leader international français. On pensait que le message était passé. Malheureusement, ça ne l'était pas.»

L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus Turin est revenu sur un épisode bien précis. «On arrive contre Monaco. Jo (Jonathan Clauss) demande le changement. (…) On apprend par le staff médical que c'est un coup, qu'en fait il n'y avait rien de particulier, tout le staff n'est pas content. On n'est pas content, on se dit que le joueur veut partir. Donc le club me demande d'appeler son agent après le match de Monaco, et je laisse une note vocale en demandant s'il peut me rappeler, que c'est important pour nous de pouvoir avancer rapidement», a-t-il confié.

Il a également tenu à répciser qu'il n'y a eu aucune menace émanant de sa part envers le joueur contrairement aux rumeurs. «Quand je fais le message, heureusement, il y a les gens du club autour de moi. Donc non, il n'y a pas eu de menace. Il n’y a personne qui va menacer personne, on est dans du football ici, rappelle-t-il. Il y a eu simplement une envie de dire, peut-être que le joueur a des envies d'ailleurs, on les écoute. Mais il n'y a pas eu d'offre, ok, il joue. Il n'y a pas de souci, on verra à la fin de saison ce qui se passera.»