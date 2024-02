Mondiaux de biathlon 2024 : Quentin Fillon Maillet en bronze sur la mass start, Johannes Boe sacré

Quentin Fillon Maillet a décroché la médaille de bronze, ce dimanche, sur la mass start de clôture des Mondiaux de biathlon à Nove Mesto (République tchèque), remportée par le Norvégien Johannes Boe.

Et une dernière médaille qui fait 13 ! La France a achevé ses Mondiaux de biathlon à Nove Mesto, ce dimanche, avec une ultime breloque en bronze décrochée par Quentin Fillon Maillet sur la mass start de clôture. Déjà en bronze, la veille, sur le relais masculin et sacré sur le relais mixte et mixte simple, le Franc-Comtois a conquis sa 4e médaille en République tchèque avec son premier podium individuel cette saison et le premier des Bleus dans ces Championnats du monde.

Johannes Boe champion du monde de la mass start !





Quentin Fillon Maillet décroche le bronze derrière Andrejs Rastorgujevs#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/yCmV5ktFlS — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 18, 2024

En tête lors la première partie de la course avec un 10/10, le Français a commis une faute fatale sur son premier tir debout et est ressorti à la 3e place à l’issue de son tour de pénalité. Et s’il a été infaillible lors de son dernier passage devant les cibles, il n’a pas été en mesure de rattraper l’intouchable norvégien Johannes Boe, qui s’est offert un 20e titre mondial égalant le record de son compatriote Ole Einar Bjoerndalen, et le Letton Andrejs Rastorgujevs, qui est monté sur la 2e marche podium.

Mais Quentin Fillon Maillet n’a pas caché sa satisfaction à l’arrivée. «Je suis très fier de cette course, même si ce n’est que la 3e place. Mais dans la façon dont j’ai géré, j’étais acteur de bout en bout, je suis satisfait de cette course, parce que c’était la guerre. (…) Quatre médailles sur ces mondiaux, j’aurais largement signé en arrivant ici», a-t-il déclaré au micro de la chaîne L’Equipe.

Et avec Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet ou encore Lou Jeanmonnot, il a contribué à la moisson des Tricolores, qui ont battu leur record de médailles sur une édition établi à Oslo en 2026 (11 médailles) et terminé en tête du classement devant la Norvège avec 13 breloques dont six en or.