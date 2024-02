Natation : une nageuse israélienne sifflée à Doha après sa médaille d’argent

Deuxième de la finale du 400 m 4 nages dimanche lors des Mondiaux de natation 2024 de Doha (Qatar), l’Israélienne Anastasia Gorbenko a été sifflé par le public.

La nageuse israélienne Anastasia Gorbenko a été bruyamment sifflée dimanche par le public des Championnats du monde de natation, au dernier jour de la compétition qui s'est déroulée à Doha, en plein conflit entre Israël et le Hamas.

Gorbenko a décroché la médaille d'argent du 400 m quatre nages, derrière la Britannique Freya Colbert. L'unique médaille israélienne de ces Mondiaux disputés au Qatar.

«Ce n'est pas la première fois, cela fait une semaine que je suis ici, a-t-elle déclaré. J'ai entendu tous ces bruits mais j'ai des bouchons d'oreille, je suis dans ma zone. Je suis ici pour faire ce que j'aime faire, c'est à dire pratiquer mon sport. Je suis ici pour représenter mon pays. Ce n'est ni la première ni la dernière fois. Au bout du compte, je suis ici pour nager, c'est ce que je fais de mieux.»

Anastasia Gorbenko is an Israeli hero





Listen to her composure after finishing 2nd in the world as Qatari fans boo in the background.





“I'm so happy to be here and represent my country in this hard time, being here with the Israeli flag means a lot to me and to my country.” pic.twitter.com/yMGBjeoWKf

— Eli Kowaz - איליי קואז (@elikowaz) February 18, 2024