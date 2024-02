XV de France : un joueur de Pro D2 appelé pour la première fois chez les Bleus

Alex Burin, qui évolue à Agen en Pro D2, a été appelé pour la première fois chez les Bleus pour suppléer Thomas Laclayat, forfait pour le match du XV du France contre l’Italie dans le Tournoi des 6 nations.

Il va découvrir le XV de France. Alex Burin (24 ans) a été appelé pour la première fois chez les Bleus pour préparer le 3e match du tournoi des 6 nations contre l’Italie, dimanche prochain (16h), sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à Lille. Le pilier, qui évolue à Agen en Pro D2, remplace Thomas Laclayat, qui s’est blessé aux côtes avec le Racing 92 lors de la défaite contre Montpellier en Top 14 (20-44). Touché en début de seconde période, il avait été contraint de céder sa place et avait quitté le terrain en grimaçant.

Cette défaillance fait le bonheur d’Alex Burin, qui porte les couleurs d’Agen depuis le début de sa carrière et qui a été sacré champion du monde avec l’équipe de France des moins de 20 ans en Argentine en 2019. Il est attendu dans les prochaines heures à Marcoussis pour entamer la préparation de la rencontre face à la Squadra Azzurra. Reste à savoir s’il fera partie du groupe qui sera amener à défier les Italiens.

Après une lourde défaite concédée contre l’Irlande à Marseille en ouverture du tournoi (17-38), le XV de France s’est imposé en Ecosse sans vraiment convaincre (16-20). Et les hommes de Fabien Galthié vont tenter d’enchaîner et de montrer un visage plus séduisant lors de la venue de l’Italie dans le nord.