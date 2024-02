UAE Tour : un cycliste termine la 1ère étape sur le même vélo qu’un coéquipier (vidéo)

Pris dans une chute dans le final de la 1ère étape de l’UAE Tour, ce lundi, Harold Tejada a franchi la ligne d’arrivée sur le vélo de Michele Gazzoli, son coéquipier chez Astana.

Une arrivée chaotique. La 1ère étape de l’UAE Tour a été marquée, ce lundi, par une lourde chute survenue à 200 mètres de la ligne. Comme de très nombreux coureurs, dont certains ont été projetés contre les barrières de sécurité, Harold Tejada s’est retrouvé au sol. Touché au niveau du coude et de la jambe, il a pu se relever. Mais le cycliste colombien a terminé l’étape sur le vélo de son coéquipier chez Astana Michele Gazzoli, tout en tenant son propre vélo dans une main.

Mais plus de peur que de mal pour lui. «Il y avait beaucoup de tension dans le dernier kilomètre dans le groupe principal. J’étais devant, un coureur de la Bora est tombé juste devant moi et j’ai chuté aussi. L’essentiel, c’est que je n’ai rien de cassé et j’espère récupérer pour pouvoir me battre pour le classement général», a-t-il déclaré.

La victoire est finalement revenue à Tim Merlier, qui s’est imposé au sprint devant Arvid De Kleijn et Jakub Mareczko. Le Belge s’est emparé par la même occasion du maillot rouge de leader. Et il tentera de le conserver, ce mardi, à l’issue de la 2e étape qui sera un contre-la-montre individuel long de 12,1 km.