Football : un joueur de Bordeaux opéré après avoir été placé dans le coma

Touché à la tête après un violent choc lors du match opposant Bordeaux à Guingamp (1-0) comptant pour la 26e journée de Ligue 2 ce samedi 24 février, le footballeur hondurien Alberth Elis a été placé en coma artificiel lors de son transfert vers l’hôpital, avant d’être opéré avec succès dans la nuit.

Un mauvais coup qui a donné des sueurs froides aux amoureux du football. Touché à la tête d’entrée de jeu ce samedi soir lors d’un duel aérien, à l’occasion du match Bordeaux-Guingamp (1-0) comptant pour la 26e journée de Ligue 2, le buteur Alberth Elis a frôlé la mort.

Malgré huit minutes de soins prodigués par les secours directement sur le terrain, le Hondurien a dû être évacué encore conscient sur une civière en direction de l'infirmerie du stade bordelais. Il a finalement été placé en coma artificiel par les médecins lors de son transport vers le CHU Pellegrin, selon France Bleu Gironde.

Un grave traumatisme crânien selon les premiers examens

D’après les premiers examens réalisés dans la soirée de samedi, l’attaquant de 28 ans souffrirait d’un grave traumatisme crânien. Il a été opéré avec succès dans la nuit de samedi à dimanche, selon les informations de L’Equipe.

Cette source a précisé que «ses proches et le club bordelais sont désormais dans l'attente d'une imagerie claire pour en savoir plus sur son état de santé et les risques de possibles séquelles».