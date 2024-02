Tennis de table : tout savoir sur les frères Lebrun, grands espoirs de médailles aux Jeux olympiques

L’équipe de France de tennis de table affronte la Chine en finale des Mondiaux par équipe ce dimanche 25 février, une première depuis 1997. Et les Bleus doivent notamment cette performance aux frères Lebrun, Félix et Alexis, grands espoirs français de la discipline.

Une première depuis 1997. Ce dimanche 25 février, à Busan (Corée du Sud), l’équipe de France de tennis de table affronte la Chine en finale des Mondiaux par équipe. Pour se hisser jusqu’à la dernière manche des championnats du monde, les Bleus ont pu compter sur Félix Lebrun, numéro 6 mondial, et son frère aîné Alexis Lebrun, 21e mondial.

Lors de la demi-finale, le Français de 17 ans a tenu son rang en remportant deux des trois rencontres nécessaires contre Taïwan pour décrocher un billet pour la finale. Et pour aller décrocher la médaille d’or, les frères Lebrun devront renverser les Chinois, champions du monde par équipe lors des dix dernières éditions.

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024, Félix et Alexis confirment donc bien qu’ils sont une grande chance de médaille. Et depuis un an, leur progression ne cesse d’impressionner, surtout chez le plus jeune, premier non-Chinois au classement mondial.







Une histoire de famille

Mais si les frères Lebrun sont arrivés jusqu’ici, ils le doivent en grande partie à leur famille. Le tennis de table, qu’ils mettent en lumière à quelques mois des JO, est une discipline bien connue chez les Lebrun à l’image de Stéphane Lebrun, le père des deux frères. Ce dernier était le numéro 7 français et champion de France en double.

Félix et Alexis ont aussi pu compter sur les conseils de Christophe Legoût, leur oncle. Ce dernier présente un joli palmarès dans la discipline, avec une 4e place au classement mondial et une 5e place aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. L’ancien joueur peut également compter sur ses trois titres de champion de France pour conseiller ses neveux.

Félix Lebrun, grand espoir

Du haut de ses 17 ans, Félix Lebrun, qui utilise la prise porte-plume, généralement utilisée par les Asiatiques, ne cesse de surprendre. Le pongiste français est devenu en octobre dernier le troisième joueur le plus jeune de l'histoire à intégrer le top 10 du classement mondial de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF). Son classement, Félix Lebrun le doit notamment à sa performance lors des Jeux européens de 2023 à Cracovie, en Pologne, en juin dernier : le Français, alors âgé de 16 ans, a décroché la médaille d’or en dominant le Portugais Marcos Freitas, pour remporter son premier titre majeur.

Alexis Lebrun, victorieux du numéro 1 mondial

Lors de cette même compétition, l’aîné de 20 ans, Alexis Lebrun, a remporté le bronze après le forfait sur blessure de Andrej Garcina. Si l’évolution du grand frère est moins exponentielle que Félix, il a tout de même réalisé des performances qui ont fait parler de lui dans le monde du tennis de table. En avril 2023, lors du tournoi WTT Champions de Macao, le Français, 21e joueur mondial actuellement, s’est qualifié en demi-finale après un exploit historique en sortant numéro 1 mondial et maître incontesté de la discipline, le Chinois Fan Zhendong.

Ce dimanche, il devra réaliser la même performance pour espérer renverser les Chinois en finale des Mondiaux par équipe, tenants du titre depuis 10 éditions.