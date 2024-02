Top 14 : un joueur de Bordeaux-Bègles victime d’un cambriolage au butin important

L’Argentin Guido Petti, qui évolue à Bordeaux-Bègles, a été victime d’un cambriolage, samedi, lors du match de son équipe à Castres en Top 14.

Les footballeurs ne sont pas les seuls à être victimes de cambriolages. Les joueurs de rugby aussi. Guido Petti en a fait l’amère expérience. Alors qu’il était en déplacement avec Bordeaux-Bègles à Castres, samedi, pour la 16e journée de Top 14, le domicile de l’Argentin a été cambriolé pendant son absence, selon La Dépêche. Et les malfaiteurs ne sont pas repartis les mains vides.

Après avoir escaladé les barrières de la propriété et être entrés à l’intérieur du domicile, les malfrats sont notamment repartis avec des médailles et des titres, des maillots de rugby, des objets multimédias, pas moins de neuf montres de luxe et 40.000 euros en liquide présents à l’intérieur d’un coffre. Au total, le préjudice est estimé à 240.000 euros.

Guido Petti a ainsi vécu un très mauvais week-end entre ce cambriolage et le lourd revers sur la pelouse castraise de Bordeaux-Bègles (41-12), qui a essuyé une 4e défaite lors de ces cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.