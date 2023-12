Football : le joueur de Manchester City, Jack Grealish, cambriolé lors d'un match

Jack Grealish, international anglais jouant à Manchester City, a été cambriolé mercredi 28 décembre, alors qu’il jouait face à Everton en Premier League.

Un préjudice à hauteur de plus d’un million d’euros. Le domicile de l'international anglais de Manchester City Jack Grealish a été cambriolé ce mercredi, au moment même où son club affrontait Everton en Premier League, a rapporté vendredi le journal The Sun.

Le ou les voleurs ont pénétré la propriété, pourtant hautement sécurisée, alors qu'une dizaine de membres de la famille du joueur, dont ses parents et sa fiancée, étaient en train de regarder à la télévision la rencontre entre City et Everton, a décrit le tabloïd.

Un important dispositif de sécurité mis en place

Ils sont repartis avec un butin composé de bijoux et de montres pour une valeur de 1 million de livres (1,15 million d'euros), ajoute-t-il. Ayant entendu des bruits, les proches de l'ailier anglais ont actionné une alarme de sécurité.

La police du Cheshire a indiqué avoir été appelée pour un cambriolage «aux environs de 21h50 (GMT) le mercredi 27 décembre». Des policiers, aidés par des chiens et un hélicoptère, «ont été déployés et ont mené des recherches dans la zone mais n'ont pu trouver aucune trace des suspects», a-t-elle ajouté. Jack Grealish, 28 ans, a été informé de la situation à l'issue du match, remporté 3-1 par Manchester City, a précisé The Sun.