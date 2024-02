XV de France : que risque Jonathan Danty après son expulsion contre l’Italie ?

Expulsé, ce dimanche, lors du match nul concédé par le XV de France face à l’Italie lors de la 3e journée du Tournoi des 6 nations (13-13), Jonathan Danty sera entendu, ce mardi, par la commission disciplinaire.

Son Tournoi est-il déjà terminé ? Expulsé, ce dimanche, avec le XV de France lors du match nul concédé contre l’Italie (13-13), Jonathan Danty sera entendu, ce mardi, par visio conférence par la commission disciplinaire. Et le centre de La Rochelle, qui s’est rendu coupable d’un plaquage violent sur l’Italien Juan Ignacio Brex, encourt une sanction d’au minimum deux semaines de suspension, selon les barèmes en vigueur.

Il manquerait ainsi le déplacement à Cardiff pour affronter le pays de Galles (10 mars). Mais l’ancien joueur du Stade Français pourrait se voir infliger une suspension plus lourde et être privé également du dernier match face à l’Angleterre, programmé le 16 mars à Lyon. Ce serait évidemment un coup dur pour Fabien Galthié et les Bleus, qui vont déjà devoir composer sans Matthieu Jalibert pour la fin de ce Tournoi des 6 nations.

Sorti blessé peu avant la pause, l’ouvreur de Bordeaux-Bègles, qui a quitté le stade Pierre-Mauroy en béquilles, a été touché au niveau du ligament latéral interne du genou gauche sur un plaquage et devrait être éloigné des terrains pendant au moins six semaines, selon L'Equipe. Pour le remplacer, le sélectionneur tricolore pourrait faire appel à Antoine Gibert, qui évolue au Racing 92.