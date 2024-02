Antoine Dupont : pourquoi porte-t-il le n°25 avec l’équipe de France de rugby à 7 ?

A cinq mois du début des JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août), Antoine Dupont a fait ses grands débuts avec l’équipe de France de rugby à 7, le week-end dernier, lors du tournoi de Vancouver, avec le n°25 sur les épaules.

Le début d’une nouvelle aventure. Antoine Dupont a fait ses premiers pas, le week-end dernier, avec l’équipe de France de rugby à 7 lors du tournoi de Vancouver (Canada). Des débuts réussis pour l’habituel capitaine du XV de France avec une médaille de bronze décrochée par les Bleus après leur victoire contre les Etats-Unis (42-12). Et ce baptême du feu demandera confirmation dès vendredi lors de la prochaine étape du circuit mondial de rugby à 7 à Los Angeles.

Vous savez pourquoi Antoine Dupont porte le numéro 25 ? pic.twitter.com/8apB1P0nwt — francetvsport (@francetvsport) February 27, 2024

Sur la côte est des Etats-Unis, le joueur du Stade Toulousain aura une nouvelle fois le n°25 sur les épaules, lui qui est plutôt habitué à avoir le n°9, voire le n°10, en club comme en sélection. Un choix «familial» pour le demi de mêlée qui a dû piocher dans les numéros restants à sa disposition. «On peut choisir le numéro, jusqu’à 99. Donc j’ai pris dans la liste ce qu’il y avait de disponible, parce que tous les mecs qui ont déjà joué ont un numéro qu’on ne peut pas toucher», a-t-il expliqué devant les caméras de France Télévisions.

Et il a finalement opté pour le n°25 en référence au mois de naissance de ses parents et de son frère. «J’ai essayé de calculer un peu une symbolique. J’ai fait en fonction des mois de naissance de ma famille, de mon frère et mes parents. Ils sont nés en février (2e mois de l'année) et en mai (5e mois de l’année) du coup ça fait 25», a-t-il confié. Pour l’instant, il lui réussit plutôt bien.