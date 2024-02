XV de France : Fabien Galthié est-il en danger ?

Alors que le XV de France a connu un début de Tournoi des 6 Nations très compliqué, Fabien Galthié a reçu le soutien du président de la Fédération française de rugby Florian Grill. Mais pour combien de temps ?

Une défaite, une victoire et un match nul. C’est le faible bilan du XV de France après les trois matchs du Tournoi des 6 Nations 2024. Battus d’entrée par l’Irlande (17-38), les Bleus étaient parvenus à arracher un succès quasi inespéré en Ecosse (16-20) avant d’être accrochés, le week-end dernier, par l’Italie (13-13). Ces résultats ont placé Fabien Galthié dans une position inconfortable, quatre mois après une Coupe du monde plus que mitigée avec une élimination en quarts de finale face à l’Afrique du Sud (28-29).

Une réaction attendue au pays de Galles

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027, la question de son maintien a fait surface. Mais le sélectionneur conserve, pour le moment, toujours la confiance du président de la Fédération française de rugby. «Je suis un manager, je ne suis pas du genre à faire des embardées en fonction de la pression. (…) Fabien Galthié n’est absolument pas en danger», a assuré Florian Grill dans un entretien accordé à l’AFP. «On a mûrement réfléchi, ce n’est pas une décision qu’on prend sur un match, sur un point et pas non plus sur une transition de matchs un peu compliquée», a-t-il ajouté.

Il a également demandé du temps pour évacuer le traumatisme de l’élimination lors du Mondial organisé dans l’Hexagone. «Il faut se rendre compte de la réalité de ce quart de finale, en France, avec toute la pression autour. Il faut respecter les hommes. Il y a une phase de transition à gérer et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut se donner du temps. Les mots d’ordre, c’est la résilience, la solidarité et le travail», a insisté Florian Grill.

Une réaction est néanmoins attendue dans moins de quinze jours à Cardiff face au pays de Galles puis lors de la venue de l’Angleterre en match de clôture du Tournoi. Au risque de voir les interrogations sur l’avenir de Fabien Galthié ressurgir.