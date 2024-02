FC Barcelone : Daniel Alves n’est plus considéré comme une légende du club après sa condamnation pour viol

Condamné à quatre ans et six mois de prison par la justice espagnole pour viol, la semaine dernière, Daniel Alves a été déchu de son statut de légende du FC Barcelone par le club catalan.

Avec 23 trophées, Daniel Alves fait partie des joueurs les plus titrés de l’histoire du FC Barcelone. Mais l’ancien défenseur brésilien n’est plus considéré comme une légende du club catalan. Condamné, la semaine dernière, à quatre ans et six mois de prison par la justice espagnole pour viol, il a été déchu de son statut par le Barça, où il a évolué entre 2008 et 2016 puis entre 2021 et 2022 disputant au total 408 matchs sous le maillot des Blaugrana (22 buts). Il a en effet été retiré de la page dédiée aux 102 joueurs qui ont marqué l’histoire du club sur le site officiel de Barcelone.

«Le Barça a rendu cet acte symbolique effectif une fois la condamnation pour agression sexuelle définitive», a indiqué le média espagnol Sport. En revanche, le joueur est toujours présent dans le musée club, lui qui a notamment remporté trois Ligue des champions avec le FC Barcelone. «Il figurera toujours sur les photos de l’équipe victorieuse de la Ligue des champions à Berlin (2015), par exemple. Parce qu’il faisait partie de l’équipe et que cela n’a pas de sens, ni n’est possible, de l’enlever de la photo», a expliqué le Barça au quotidien La Razon.

Outre sa condamnation à quatre ans et six mois de prison, assortie d’une liberté conditionnelle de cinq ans après sa sortie, pour le viol d’une jeune femme dans les toilettes d’une discothèque de Barcelone fin décembre 2022, Daniel Alves devra également versé 150.000 euros à la victime. Il a aussi l’interdiction d’entrer en contact avec cette dernière pendant neuf ans et demi.