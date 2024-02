Formule 1 : un drone filme Max Verstappen à 350 km/h, une première mondiale (vidéo)

Ce mardi, Red Bull a dévoilé des images impressionnantes d’un drone qui a réussi à filmer et à suivre Max Verstappen à 350 km/h sur un circuit de Formule 1. Du jamais vu auparavant.

A couper le souffle. Un drone-caméra est parvenu à suivre le triple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen lors d’un tour complet sur le circuit de Silverstone.

Dévoilée ce mardi, la scène s’est déroulée le 13 février 2024. Aux commandes de son drone Rocket, construit sur mesure, Ralph Hogenbirk, surnommé Shaggy FPV, est parvenu à filmer et suivre à 350 km/h, pendant un tour de piste, Max Verstappen qui était au volant de la toute nouvelle monoplace d’Oracle Red Bull Racing, la RB20.

«Je n’aurais jamais pensé voir un jour un drone voler aussi vite juste pour filmer, a confié le Néerlandais dans des propos publiés par la marque de boisson énergisante. Je ne savais pas qu’il me suivait pendant que je conduisais sur le mouillé. J’ai été surpris de voir à quelle vitesse il pouvait me suivre, et aussi à quel point il pouvait être proche de moi dans les virages. Cela donne une perspective vraiment différente de ce que l’on voit habituellement en Formule 1.»

Une prouesse technologique pour cet appareil créé en un peu plus d’un an. Ce drone est capable d’accélérer deux fois plus vite qu’une voiture de F1, atteignant 300 km/h en seulement 4 secondes et une vitesse de pointe de plus de 350 km/h, explique la marque autrichienne. «L’entreprise a notamment conçu et fabriqué des carénages aérodynamiques légers et des bras structurels pour le montage du moteur, afin de réduire la masse totale du drone d’environ 10 %», peut-on lire sur le communiqué.

« Il s’agit d’un drone spécial, car c’est le seul à aller aussi vite tout en étant équipé d’une caméra. C’est un projet très ambitieux que de créer un drone suffisamment rapide pour suivre la voiture et la garder en plein cadre, tout en capturant la photo de manière intéressante, a expliqué le pilote du drone habitué à suivre des athlètes de VTT lors du Red Bull Cerro Abajo. C’est certainement la prise de vue la plus folle que j’ai réalisée jusqu’à présent.» De quoi en mettre plein les yeux aux fans de Formule 1, dont la saison 2024 commence ce samedi à Bahreïn, ainsi qu'aux spécialistes de nouvelles technologies.