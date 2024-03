Rugby : les arbitres de la région Paca en grève ce dimanche après l'agression d'un officiel de 19 ans

Après la violente agression d'un de leurs collègues, survenue le 18 février dernier, les arbitres de la Ligue Sud PACA (rugby), exerceront aujourd'hui leur droit de retrait. Ils feront de même le 16 mars prochain.

Y aura-t-il des arbitres sur les pelouses des stades de rugby de la région PACA, ce 3 mars 2024 ? Rien n’est moins sûr.

Les arbitres de la Ligue Sud PACA ont en effet annoncé, il y a quelques jours, dans un communiqué, qu’ils exerceraient leur droit de retrait aujourd’hui, de même que le 16 mars. En cause : l’agression d’un de leurs collègues par un joueur, lors d’une rencontre qui s'est tenue le 18 février dernier.

«Les officiels de match de la Ligue Sud PACA ont décidé un mouvement de solidarité en suspendant toutes les rencontres du 3 mars 2024 au 16 mars 2024. En soutien au corps arbitral et pour donner le temps nécessaire au traitement des événements sur les stades, la Ligue Sud respecte et soutient cette démarche», a fait savoir l’organisation.

Un arbitre violemment agressé

Le 18 février 2024, lors d’un match de Régionale 2 entre Le Las et Le Beausset, qui s'est tenu à Toulon, Simon Lloret, qui a été chargé d’arbitrer la rencontre, a fait l’objet de menaces de la part d’un joueur du Las. À la 75e minute, le jeune arbitre, âgé de 19 ans, a décidé d'expulser le joueur. Il s'est alors pris un violent coup au visage, par un autre joueur déjà condamné à plusieurs sanctions par le passé pour des faits similaires.

«Alors qu'il se dirige vers la sortie, je me retourne», témoignait la victime à France Bleu le 21 février dernier. «Je n'ai pas le temps de siffler une pénalité pour Le Beausset, que je me suis retrouvé par terre, KO ! J'ai mal partout, j'ai encore des vomissements, des maux de tête. C'est compliqué de manger», peut-on également lire. Sans compter le lourd impact psychologique que relate l’arbitre.

Une mobilisation pour dénoncer un «ras-le-bol»

Loin d’être isolé, cet événement s’inscrit plutôt dans un contexte de violences multiples à l’égard du corps arbitral mais aussi et surtout à une impuissance pour y répondre : «Toutes les mesures prises jusqu'à maintenant ne semblent pas enrayer les comportements déviants des joueurs, coachs, staffs techniques, dirigeants, parents...», ont notamment déclaré les arbitres de rugby de PACA dans leur communiqué.

Sur sa page Facebook, l’organisation dénonce par ailleurs «des propos haineux (...) à l’égard de certains clubs», et même «un juge de touche menacé par deux supporters munis d’un couteau».

«Ces deux jours, pour exprimer notre soutien à Simon et également signaler notre ras-le-bol, auprès de toutes les personnes qui gravitent au sein et autour du rugby, afin que celles-ci mesurent l'influence néfaste de leurs actions et paroles et que PLUS JAMAIS ÇA», peut-on lire.

Malgré le mouvement, les rencontres devraient toutefois avoir lieu. La Ligue Sud PACA a d’ores-et-déjà donné des indications, toujours depuis sa page Facebook, pour «déléguer le rôle de l’arbitre».