Espagne : pourquoi la fin du match entre Valence et le Real Madrid a-t-elle complètement dégénérée ? (vidéo)

La fin du match de la 27e journée du championnat d’Espagne entre Valence et le Real Madrid, samedi soir, a complètement dégénéré au coup de sifflet final.

Stupeur, incompréhension et énorme polémique en Espagne. La fin du match de Liga, samedi soir, entre Valence et le Real Madrid (2-2) a dégénéré au coup de sifflet final sur la pelouse de Mestalla. Au bout du temps additionnel, le club madrilène a bénéficié d’un corner, qui a été repoussé par la défense de Valence. Mais le ballon est revenu dans les pieds de Brahim Diaz, qui a centré sur la tête de Jude Bellingham. Et l’international anglais a propulsé le ballon au fond des filets, pensant offrir la victoire aux Merengue.

[ LIVE] #LALIGA



C'est insensé !!!



Bellingham offre la victoire au Real, mais l'arbitre Gil Manzano siffle la fin du match au moment du centre et le but ne compte pas !#Action pic.twitter.com/uMkctDm209 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 2, 2024

Sauf que le but n’a pas été accordé par l’arbitre de la rencontre, qui avait sifflé la fin du match au moment du centre. De quoi provoquer l’énorme colère des joueurs de Carlo Ancelotti. Très remonté par cette décision arbitrale, Jude Bellingham a même été expulsé, alors que Joselu a lui été averti. Des échauffourées ont également éclaté sur le terrain entre les joueurs et les staffs techniques des deux clubs et il a fallu plusieurs minutes pour que la situation s’apaise. Mais la polémique est loin de dégonfler de l’autre côté des Pyrénées.

Avant ces péripéties, le match avait déjà été particulièrement animé avec pas moins de 29 fautes sifflées par l’arbitre Jesus Manzano (18 de Valence, 11 du Real Madrid). Au tableau d'affichage, Valence a même mené de deux buts avec des réalisations coup sur coup de Hugo Duro (27e) et Roman Yaremchuk (30e). Auteur d’un doublé, le Brésilien Vinicius Jr a permis d’arracher le match nul pour le Real Madrid, qui a même cru s’imposer dans les arrêts de jeu pour consolider sa place en tête de classement. Mais la décision de l’arbitre en a décidé autrement.