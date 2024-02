JO 2024 : Kylian Mbappé privé de Jeux olympiques en cas de départ au Real Madrid ?

Kylian Mbappé, qui a annoncé aux dirigeants du PSG son départ en fin de saison, pourrait être privé des JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août) en cas de départ au Real Madrid.

Kylian Mbappé va-t-il être contraint de faire une croix sur les JO 2024 à Paris ? L’attaquant français n’a jamais caché son envie de participer aux prochaines olympiades dans la capitale française, après l’Euro 2024 en Allemagne avec les Bleus. Il l’a même répété à plusieurs reprises. Mais son départ du PSG à la fin de la saison pourrait considérablement compliquer les choses.

Car si sa future destination n’est pas encore connue, le capitaine de l’équipe de France semble se diriger vers le Real Madrid. Et le club espagnol a déjà programmé pour cet été une tournée très lucrative aux Etats-Unis, qui pourrait déboucher sur des débouchées économiques plus importantes en cas de présence de Kylian Mbappé.

Raison pour laquelle les dirigeants madrilènes pourraient ne pas autoriser l’ancien monégasque à participer au tournoi olympique, programmé du 24 juillet au 10 août. D’autant que les clubs n’ont pas l’obligation de libérer leurs joueurs pour les JO contrairement aux compétitions de la Fifa et de l’UEFA.

Sa présence pourrait faire l’objet de négociations entre les deux parties même si Kylian Mbappé n’en fait plus une obsession. «Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais», avait-il confié, mi-janvier, au magazine GQ. La décision semble être entre les mains de son futur club, pour ne pas dire le Real Madrid.