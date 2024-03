Tennis : Rafael Nadal sera-t-il présent à Roland-Garros ?

Rafael Nadal, qui n’a plus été revu sur le circuit depuis deux mois, a disputé, dimanche, un match exhibition contre son compatriote Carlos Alcaraz. Un retour porteur d’espoirs pour la saison sur terre battue et sa présence à Roland-Garros.

Il est de retour aux affaires. Éloigné du circuit depuis deux mois et forfait à l’Open d’Australie en raison d’une lésion musculaire, Rafael Nadal a refoulé les courts, dimanche soir, à Las Vegas. L’Espagnol, qui a connu une année 2023 quasi blanche, a disputé un match exhibition contre son compatriote Carlos Alcaraz à trois jours du début du tournoi Masters 1000 d’Indian Wells qu’il a remporté à trois reprises (2007, 2009, 2013). Et s’il s’est incliné, après avoir remporté la première manche, les sensations ont été plutôt bonnes.

«Lors du premier set j’ai joué à un bon niveau, alors que ça fait longtemps que je n’avais pas joué (...) je me suis senti bien mieux qu’espéré», a confié le joueur âgé de 37 ans. De bon augure à l’approche du début de la saison sur terre battue et à moins de trois mois de Roland-Garros. Absent porte d’Auteuil en 2023, Rafael Nadal a évidemment fait des Internationaux de France l’un de ses objectifs de la saison avec la volonté d’y décrocher un 15e titre. Et sa présence dépendra de son physique, mais l’optimisme est de mise du côté du Majorquin.

Mais tout pourrait dépendre de sa capacité à enchaîner Indian Wells (6-17 mars) et le Masters 1000 de Miami (20-31 mars) qu’il prévoit également de disputer avant la transition sur terre battue. En espérant pour lui qu’il n’y aura pas de nouvelle rechute qui pourrait venir tout remettre en cause.