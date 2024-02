Tennis : pourquoi le classement ATP va-t-il changer de nom ?

Alors que le fonds souverain saoudien (PIF) a annoncé, ce mercredi, avoir conclu un accord avec le circuit masculin de tennis, le classement ATP va changer de nom.

Un «partenariat stratégique pluri-annuel». Voilà comment le fonds souverain saoudien (PIF) a présenté, ce mercredi, son accord conclu avec le circuit masculin. Cet engagement, qui a notamment pour but d’«améliorer le tennis mondial», renforce la présence de l’Arabie saoudite dans le monde de la petit balle jaune, et plus généralement dans le sport.

ATP and Public Investment Fund (@PIF_en) today unveiled a new multi-year strategic partnership, marking a significant shared commitment to enhancing global tennis for players, fans, tournament organisers and stakeholders at all levels of the sport.





Avec ce partenariat, dont le montant n’a pas été révélé, le riche fonds saoudien va devenir le «partenaire officiel du classement ATP», qui va donc changer de nom. Il s’appellera désormais le «PIF ATP Rankings». Le PIF va également être associé «aux tournois ATP d’Indian Wells, Miami, Madrid, Pékin et aux Masters de fin d'année, en plus des Masters Next Gen, organisés à Jeddah jusqu'en 2027», ont indiqué les deux parties dans un communiqué.

«Notre partenariat stratégique avec le PIF marque un moment majeur pour le tennis. Il s’agit d’un engagement commun pour propulser l’avenir de ce sport», a confié le PDG de l’ATP Massimo Calvelli.

Preuve de la volonté de l’Arabie saoudite de s’implanter dans le tennis, Rafael Nadal avait été nommé ambassadeur de la Fédération saoudienne en début d’année. Quelques semaines plus tard, le royaume a annoncé l’organisation, en octobre prochain, d’un tournoi d’exhibition baptisé le «6 Kings Slam», qui devrait notamment réunir Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal. Le pays de Golfe a également émis la volonté d’accueillir le Masters féminin, mais plusieurs voix se sont élevées pour éviter que ce projet n’aboutisse en raison des droits humains, et plus particulièrement des femmes.