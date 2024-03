Biathlon : pourquoi la Française Sophie Chauveau a-t-elle été interdite d’entrer sur le sol américain pour la 8e étape de la Coupe du monde ?

La biathlète française Sophie Chauveau a été interdite d’entrer sur le sol américain et ne pourra donc pas participer à la 8e étape de la Coupe du monde de biathlon à Soldier Hollow.

Une impasse forcée. Sophie Chauveau (24 ans) ne pourra pas participer, ce week-end, à la 8e étape de la Coupe du monde de biathlon à Soldier Hollow avec le reste de l’équipe de France. Championne du monde avec le relais féminin, il y a un peu plus de deux semaines, la biathlète française n’est pas parvenue à valider son autorisation de voyage aux États-Unis et s’est vu interdire l’entrée sur le sol américain.

La cause serait des vacances à Cuba au printemps 2022, alors que le pays figure sur la liste des états soutenant le terrorisme pour l’administration américaine. «Son ESTA n’a pas été validé de manière administrative. On ne connaît pas la raison officielle, on imagine que c’est en lien avec un voyage qu’elle a fait à Cuba. On a eu l’information le matin du vol que la compagnie ne l’acceptait pas, c’est là qu’elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas fait valider son ESTA. C’est un coup dur pour elle parce qu’elle est dans une très belle dynamique», a confié Cyril Burdet, entraîneur de l’équipe de France féminine, au Dauphiné.

Rentrée chez elle, la skieuse du Grand-Bornand va ainsi manquer les trois courses au programme, dont le relais féminin prévu samedi. Mais Sophie Chauveau devrait faire son retour pour les finales organisées la semaine prochaine à Canmore (Canada) avec l’envie de terminer la saison de la meilleure des manières.