Real Madrid : pourquoi près de cinq ans de prison ont-ils été requis contre Carlo Ancelotti ?

Le parquet de la région de Madrid a requis, ce mercredi, quatre ans et neuf mois de prison à l’encontre de l’entraîneur italien du Real Madrid Carlo Ancelotti.

Il est dans le viseur de la justice espagnole. Comme d'autres grands noms du football avant lui. Le parquet de la région de Madrid a requis, ce mercredi, quatre ans et neuf mois de prison à l’encontre de Carlo Ancelotti pour fraude fiscale. L’entraîneur italien du Real Madrid est accusé par le Trésor public de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses revenus en 2014 et 2015.

des droits à l'image non-déclarés

Le coach transalpin aurait omis de déclarer aux autorités espagnoles un peu plus d’un million d’euros provenant de ses droits à l’image ainsi que d’autres sources de revenus, notamment immobiliers, lors de son premier passage sur le banc du club madrilène (2013-2015). Selon le ministère public, l’omission de Carlo Ancelotti dans ses déclarations d’impôt était volontaire. Il aurait eu recours à «un réseau ‘complexe’ et ‘déroutant’ de trusts et de sociétés écrans pour canaliser la perception des droits à l’image».

Durant l’enquête, qui a duré trois ans, Carlo Ancelotti a reconnu les faits, mais il a rejeté la faute sur ses conseillers fiscaux, qu’il a accusé de mauvaise gestion. Et cet aveu de culpabilité pourrait ouvrir la voie à un accord à l’amiable avec le parquet qui lui permettra d’éviter la prison, en payant une amende et s’acquittant de la somme non-réglée.

Alors qu’il a été renvoyé en renvoi en correctionnelle, la date de son procès n'est pas encore connue.