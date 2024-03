Ligue des champions : quand le tirage au sort des quarts de finale aura-t-il lieu ?

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG connaîtra son adversaire, le vendredi 15 mars, lors du tirage au sort qui sera effectué à Nyon (Suisse).

Le PSG va pouvoir patienter sereinement. Le club de la capitale, qui restait sur deux éliminations consécutives en 8e de finale, s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, mardi soir, après sa nouvelle victoire contre la Real Sociedad en 8e de finale retour (1-2). Mais les hommes de Luis Enrique vont devoir attendre une dizaine de jours avant de connaître leur futur adversaire. Le tirage au sort ne sera effectué que le vendredi 15 mars à Nyon (Suisse), soit deux jours après la fin de l’ensemble des 8es de finale.

Et Paris pourrait retrouver le Bayern Munich, qui est le seul autre club qualifié avant notamment les matchs de ce mercredi entre le Real Madrid et le RB Leipzig (1-0 à l’aller) et Manchester City et Copenhague (3-1 à l’aller). Les deux clubs s’étaient déjà affrontés à ce stade de la compétition en 2021 avec une qualification des Parisiens. Mais la formation allemande avait éliminé les coéquipiers de Marquinhos, la saison dernière, en 8e de finale.

Ce tirage au sort ne concernera pas uniquement les quarts de finale, qui se joueront les 9 et 10 avril (matchs aller) puis les 16 et 17 avril (matchs retour), puisque les demi-finales (30 avril-1er mai, 7-8 mai) seront également tirées au sort à cette occasion, permettant de se projeter jusqu’à la finale programmée le 1er juin à Londres sur la pelouse de Wembley.