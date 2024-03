Tennis : pourquoi Rafael Nadal a-t-il déclaré forfait à la dernière minute à Indian Wells ?

Alors qu’il devait faire son retour à la compétition, ce jeudi, au 1er tour d’Indian Wells contre le Canadien Milos Raonic, Rafael Nadal a finalement déclaré forfait à la dernière minute.

Son retour à la compétition attendra. Encore. Rafael Nadal (37 ans) devait faire son entrée en lice, ce jeudi, au Masters 1000 d’Indian Wells contre le Canadien Milos Raonic. Mais l’Espagnol a finalement déclaré forfait à quelques heures de la rencontre. «C’est avec une grande tristesse que je dois me retirer de cet incroyable tournoi. Tout le monde sait à quel point j’aime cet endroit, et à quel point j’aime jouer à Indian Wells», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Pas encore prêt physiquement

Déjà forfait pour l’Open d’Australie en début de saison en raison d’une déchirure musculaire, après avoir connu une 2023 quasi blanche, il avait disputé un match exhibition, le week-end, contre son compatriote Carlos Alcaraz à Las Vegas, confirmant son retour imminent sur le circuit. Mais l’homme aux 22 titres en Grand Chelem ne s’estime pas encore prêt physiquement pour s'aligner dans le tournoi californien.

«J’ai travaillé dur, j’ai passé un test ce week-end comme vous le savez, mais je ne me trouve pas prêt à jouer au plus haut niveau à un tel évènement. Ce n'est pas une décision facile mais je ne peux pas me mentir et mentir aux milliers de supporters», a ajouté Rafael Nadal, qui sera remplacé dans le tableau par l’Indien Sumit Nagal.

Il n’a également sans doute pas voulu prendre le moindre risque avant le début de la saison sur terre battue qui doit le mener jusqu’à Roland-Garros érigé comme le principal objectif de sa saison avec les JO 2024. Mais sera-t-il présent une ultime dans la capitale française, lui qui a laissé sous-entendre à plusieurs reprises que cette année 2024 pour être la dernière de sa carrière ? Rien n’est moins sûr. Cette nouvelle défaillance entretient plus que jamais le flou sur un éventuel retour.

Alors qu’il devrait faire l’impasse sur le Masters 1000 de Miami, il a désormais tout juste un mois devant lui pour se refaire pleinement une santé avant le Masters 1000 de Monte-Carlo (7-14 avril), qui ouvrira la saison sur ocre. Une nouvelle absence en Principauté ne ferait qu’accentuer les doutes sur un éventuel retour et pourrait peut-être le contraindre à raccrocher définitivement sa raquette un peu plus tôt que prévu.