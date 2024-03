Formule 1 : qui est Oliver Bearman, 18 ans, le remplaçant de Carlos Sainz au départ d’un Grand Prix ?

Opéré de l'appendicite vendredi, l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) va être remplacé par Oliver Bearman, un pilote de 18 ans, lors du Grand Prix d’Arabie saoudite ce samedi. Le Britannique va devenir le troisième plus jeune pilote à prendre part à un GP.

Une ascension à vitesse grand V. Avant d’être définitivement remplacé en 2025 par Lewis Hamilton, septuple champion du monde de 39 ans, Carlos Sainz va laisser le volant de sa Ferrari à Oliver Bearman, un pilote de 18 ans, lors du Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite ce samedi. ​​L'Espagnol, opéré de l'appendicite vendredi, est forfait pour la course, deuxième manche du championnat du monde de F1 prévue ce samedi à Jeddah. «Une appendicite a été diagnostiquée à Carlos Sainz, qui va devoir subir une opération», avait dans un premier temps annoncé Ferrari.

«A partir de la troisième séance d'essais libres (vendredi après-midi, ndlr) et pour le reste du week-end, il sera remplacé par le pilote de réserve Oliver Bearman». Mais alors, qui est ce Britannique, qui va devenir, à 18 ans et 10 mois, le troisième plus jeune pilote à prendre part à un Grand Prix après Max Verstappen (17 ans et 5 mois en 2015) et Lance Stroll deux ans plus tard (18 ans et 4 mois).

La jeunesse privilégiée à l’expérience

Un baptême du feu inattendu. Même si Oliver Bearman n’a plus remporté le moindre championnat depuis ses titres en Formule 4 en 2021 à seulement 16, c’est bien lui qui a été préféré pour remplacer Carlos Sainz au départ du Grand Prix d’Arabie saoudite. Pourtant, il n’était que le troisième pilote de réserve de la Scuderia Ferrari, derrière Antonio Giovinazzi (62 courses en Formule 1) et Robert Shwartzman, champion du monde de F3 et vice-champion du monde de F2.

Malgré son inexpérience en catégorie reine, le pilote britannique de 18 ans, arrivé dans la Ferrari Driver Academy en octobre 2021, est poussé sur le devant de la scène. Mais ce n’est pas la première fois qu’il se montre en Formule 1. Avec ses performances en Formule 2 en 2023, notamment en remportant les deux courses à Bakou, en Azerbaïdjan, il avait convaincu Frédéric Vasseur, directeur de l’écurie Ferrari, de lui offrir un essai en Formule 1. «Nous devons nous préparer à l'avance, et c'est pourquoi nous lui offrons deux séances avec Haas cette saison», avait alors commenté le patron de la Scuderia.

Sixième du championnat de Formule 2 la saison passée au volant d'une monoplace de l'équipe Prema Racing, avec qui il est encore engagé cette saison dans le même championnat, Oliver Bearman avait piloté une F1 Haas la saison passée lors de deux séances d'essais libres à Mexico et Abou Dhabi. Lors de ce test, il avait fini 15e de la première séance, en se classant devant les autres jeunes et ce, malgré une voiture moins performante. Par ailleurs, il avait également participé à un test à Fiorano, en Italie, au volant d'une SF21, la monoplace Ferrari de 2021.

Vers ses premiers points en F1 ?

Vendredi soir, le novice britannique Oliver Bearman a pris la 11e place pour la première participation de sa carrière à des qualifications en Formule 1. Le Britannique, qui deviendra dimanche à 18 ans et 10 mois le troisième plus jeune pilote de l'histoire à prendre le départ d'un Grand Prix de F1, a manqué d'un cheveu la qualification en Q3 alors qu'il avait découvert la monoplace SF24 seulement quelques heures plus tôt lors de la troisième séance d'essais libres. Durant de ce Grand Prix, il pourrait, dès sa première course, décrocher ses premiers points en Formule 1. Rendez-vous au dernier virage.