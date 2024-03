Ligue 1 : le PSG accroché, Brest battu, Lyon et Monaco vainqueurs… Ce qu’il faut retenir de la 25e journée

Le PSG a concédé un 3e match nul consécutif contre Reims (2-2), alors que Brest a été battu à Lens (1-0). De leur côté, Lyon et Monaco se sont imposés respectivement à Lorient (0-2) et à Strasbourg (0-1). Voici tout ce qu’il faut retenir de la 25e journée de Ligue 1.

Nice-Montpellier 1-2

Nice ne sait plus gagner. Battu à domicile par Montpellier (1-2), le club azuréen a concédé un 5e match consécutif sans la moindre victoire (4 défaites, 1 nul). Les Héraultais ont ouvert le score avec un but contre son camp de Jean-Clair Todibo (10e). Si Jeremie Boga a égalisé dans la foulée (12e), Téji Savanier a offert la victoire à son équipe sur pénalty (42e). Grâce à ce succès, Montpellier s’est donné un peu d’air en bas du classement avant de recevoir le PSG, alors que Nice continue de chuter et pointe désormais au 6e rang.

Lorient-Lyon 0-2

Lyon s’est repris. Sèchement battu la semaine précédente par Lens (0-3), l’OL s’est imposé sur la pelouse de Lorient (0-2) pour signer sa 5e victoire en six journées et poursuivre sa remontée au classement. Sans leur capitaine Alexandre Lacazette, les Lyonnais ont fait la différence grâce à une tête plongeante de Nicolas Tagliafico (52e) et une contre-attaque conclue par Mama Baldé (65e). Au classement, Lyon a consolidé sa place dans le milieu du tableau. De son côté, Lorient flirte toujours avec la zone de relégation.

Lens-Brest 1-0

Fin de série pour Brest. Invaincu en championnat depuis début novembre (13 rencontres), le club breton s’est incliné sur le terrain de Lens (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ruben Aguilar, qui a propulsé de la tête au fond des filets un ballon repoussé par le poteau (32e). Malgré ce coup d’arrêt, le Stade Brestois occupe toujours la 2e place du classement derrière le PSG. Avec ce succès, Lens a intégré le top 5 et est revenu à quatre points de son adversaire à neuf journées de la fin de la saison.

PSG-Reims 2-2

Paris encore à l’arrêt. Avec Kylian Mbappé remplaçant et plusieurs changements au coup d’envoi, le PSG a été accroché à domicile par Reims (2-2), concédant son 3e match nul consécutif. Le club de la capitale a été surpris dès les premières minutes après une erreur défensive d’Achraf Hakimi qui a profité à Marshall Munetsi (6e). Paris a ensuite pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Yunis Abdelhamid (17e) et Gonçalo Ramos (19e). Mais Emmanuel Agbadou a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause (45e). En seconde période, aucune des deux équipes n’a trouvé la faille et l’entrée en jeu de Kylian Mbappé n’a rien changé pour le PSG. Les Parisiens conservent néanmoins confortablement la tête du championnat avec dix points d’avance sur Brest. De son côté, Reims pointe à la 9e place.

Le Havre-Toulouse 1-0

Le Havre a regoûté à la victoire. Sur une série de six matchs sans succès en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), le club normand a pris trois points précieux lors de la venue de Toulouse (1-0), qui restait sur trois victoires consécutives en championnat. Pour le club Ciel et Marine, la délivrance est venue de Christopher Opéri, buteur à l’heure de jeu (60e). Au classement, Le Havre a pris ses distances avec la zone de relégation revenant à deux points de son adversaire (11e).

Metz-Clermont 1-0

Metz n’a pas dit son dernier mot dans la course au maintien. Le club messin a enchaîné un 2e succès consécutif en venant à bout de Clermont (1-0). Les Grenats ont fait la différence sur un pénalty transformé par Georges Mikautadze peu après la demi-heure de jeu (33e). Avec cette victoire, Metz (17e) n’a plus que deux points de retard sur la place de barragiste occupée par Lorient (16e). En revanche, Clermont, lanterne rouge, semble se diriger vers la Ligue 2 avec désormais six points de retard sur Metz.

Strasbourg-Monaco 0-1

Monaco met la pression sur Brest. Le club de la Principauté a enchaîné un 4e match sans défaite (3 victoires, 1 nul), en s’imposant sur la pelouse de Strasbourg. Les Monégasques sont parvenus à forcer le verrou alsacien à moins de vingt minutes du club de sifflet final avec Eliesse Ben Seghir (72e), entré en jeu quelques minutes plus tôt. Avec cette victoire, Monaco est revenu à seulement un point de la 2e place occupée par Brest, alors que la formation alsacienne, qui n’a toujours pas gagné en championnat en 2024 (5 défaites, 3 nuls), continue de dégringoler au classement et n’a plus que trois points d’avance sur le premier relégable Metz avant de recevoir Nantes dans un match décisif pour le maintien.

Lille-Rennes à 17h05

OM-Nantes à 20h45