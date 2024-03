Ligue 1 : pourquoi le PSG a-t-il joué avec des noms en coréen contre Reims ?

Pour la réception de Reims, ce dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1, les joueurs du PSG ont joué avec des noms inscrits en coréen et des numéros fleuris.

Un flocage inédit. Pour la réception de Reims, ce dimanche, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1, les joueurs du PSG ont évolué avec des noms inscrits en coréen sur leur maillot et des numéros fleuris sur la pelouse du Parc des Princes. Une opération spéciale menée par le club de la capitale pour célébrer l’inauguration de sa nouvelle boutique à Séoul (Corée du Sud), près de cinq ans après l’ouverture de son premier point de vente dans le pays.

Le Paris Saint-Germain inaugure une nouvelle boutique emblématique à Séoul, après l’ouverture de son premier point de vente dans le pays en 2019. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2024

Ce nouveau magasin du club parisien, qui se situe dans le quartier d’Apgujeo, s’étend sur trois niveaux, où les fans pourront se procurer «les collections exclusives et les articles mettant en avant le club, dans des espaces épurés, inspirés de la culture sud-coréenne», a indiqué le club. Pour son ouverture officielle, ils ont également pu assister à la rencontre entre Parisiens et Rémois.

Ce flocage est aussi une nouvelle manière pour le PSG d’accroître sa popularité, déjà importante, sur le continent asiatique. Et plus précisément en Corée du Sud, pays de Kang-In Lee. Car le coup d’envoi de la rencontre a été donné à 13h dans l’Hexagone, soit à 21h heure locale.

«Avec l’arrivée de Kang-In Lee, le Paris Saint-Germain observe un intérêt grandissant des fans en Corée du Sud, plaçant le club à la 2e place des clubs de football les plus suivis dans le pays avec plus de 24.000 abonnés sur X. Après la France, la Corée du Sud est le deuxième pays qui suit le plus les activités du Paris Saint-Germain sur YouTube cette saison», a indiqué le club parisien.

En décembre dernier, les hommes de Luis Enrique avaient déjà évolué avec un flocage en coréen lors de la victoire au Havre (0-2).