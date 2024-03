Football : un joueur chilien écarté avant le match contre la France car il ne parle pas assez bien espagnol

Le sélectionneur du Chili, adversaire de l’équipe de France le 26 mars prochain, a décidé de ne plus convoquer Ben Brereton... car il ne parle pas correctement espagnol.

Il ne foulera pas la pelouse du stade Vélodrome à la fin du mois pour le match entre la France et Chili (26 mars) pour une raison bien particulière. Ben Brereton (24 ans) n’a pas été retenu par son sélectionneur, car il ne maîtriserait pas suffisamment la langue espagnole.

«Je lui ai dit personnellement que j'aimerais qu'il parle espagnol, qu’il y voit son intérêt. Je considère que c'est fondamental pour communiquer sur le terrain et en dehors. Pour communiquer avec ses coéquipiers, avec moi, avec le staff, la presse», a déclaré l'Argentin Ricardo Gareca, nommé fin janvier, lors de la présentation de sa liste du mois de mars.

Prêté à Sheffield cet hiver, l’attaquant de Villarreal (27 sélections et 7 buts) est né à Stoke-on-Trent en Angleterre d’un père anglais et d’une mère chilienne et a connu sa première sélection avec le Chili en 2021.

Ben Brereton Diaz ne s'est pas exprimé sur cette affaire pour le moment.