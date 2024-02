Euro 2024 : quand Didier Deschamps va-t-il annoncer sa liste des joueurs retenus ?

Alors que l’Euro 2024 sera organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet), Didier Deschamps devrait annoncer la liste des joueurs retenus pour la compétition dans le courant du mois de mai.

Le compte à rebours est enclenché. Le coup d’envoi de l’Euro 2024, organisé en Allemagne (14 juin-juillet), sera donné dans un peu plus de quatre mois. Et outre-Rhin, l’équipe de France, vice-championne du monde en titre, sera évidemment favorite pour décrocher le 3e titre continental de son histoire après 1984 et 2000. Reste à connaître le nom des joueurs qui feront partie de l’aventure. Alors que les Bleus feront leur entrée en lice le 17 juin face à l’Autriche, Didier Deschamps devrait dévoiler sa liste mi-mai, quelques jours avant la dernière journée de Ligue 1 prévue le 18 mai.

Les joueurs retenus devraient ensuite se retrouver le 27 mai à Clairefontaine pour entamer la préparation durant laquelle ils disputeront deux matchs amicaux (5 et 9 juin) avant de prendre la direction de l’Allemagne le 12 juin, soit cinq jours avant leurs débuts dans la compétition face aux Autrichiens. Ils affronteront ensuite les Pays-Bas (21 juin) puis un barragiste pour leur dernier match de la phase de groupes (25 juin).

Mais avant de connaître la liste, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront un ultime rassemblement au mois de mars avec deux matchs amicaux au programme, contre l’Allemagne à Lyon (23 mars) et le Chili à Marseille (26 mars). La dernière occasion pour certains de convaincre le sélectionneur tricolore.