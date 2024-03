«Quelqu’un a ouvert la porte au milieu de la nuit» : une joueuse taïwanaise de badminton dénonce «l’insécurité» à Paris après une tentative d’intrusion dans son hôtel

La numéro 3 du badminton mondial, la Taïwanaise Tai Tzu Ying, a confié sur Instagram, le 4 mars dernier, que sa chambre d'hôtel avait été la cible d'une tentative d'intrusion lors de sa présence à Paris pour les Internationaux de France.

Une mauvaise publicité pour Paris à quelques mois des Jeux olympiques. Présente à Paris dans le cadre des Internationaux de France de badminton, qui ont eu lieu du 5 au 10 mars, la Taïwanaise Tai Tzu Ying a raconté avoir été victime d’une tentative d’intrusion dans sa chambre d’hôtel.

D’après les informations de nos confrères du Parisien, l'hôtel où a logé la superstar du badminton serait situé à proximité de la Porte de Montmartre, à deux kilomètres de l’Adidas Arena, site hôte des derniers Internationaux et des prochaines épreuves de badminton aux Jeux olympiques.

Actuelle numéro 3 mondiale et candidate à l’or olympique cet été, Tai Tzu Ying a évoqué sa première nuit dans la capitale parisienne, dans un «quartier un peu dangereux», sur son compte Instagram le 4 mars dernier.

Tai Tzu Ying IG story



It seems a bit dangerous near where I live this time.



Someone's room door was opened in the middle of the night



People in the room and someone just opened the door and walked in.



Someone's suitcase was stolen



pic.twitter.com/hJwXca8a8I

— Twee Twee (@ThongWeeDaphne) March 4, 2024