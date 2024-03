UFC : voici la somme touchée par Benoît Saint-Denis après sa défaite contre Dustin Poirier

Malgré sa terrible défaite contre Dustin Poirier, samedi soir à l’UFC 299, Benoît Saint-Denis est reparti de Miami (États-Unis) avec une jolie somme.

Une belle compensation. Après sa défaite contre l’Américain Dustin Poirier (KO au 2e round), Benoît Saint-Denis, qui est passé par la case hôpital après le combat, est rentré en France avec un beau chèque.

Selon MMA Salaries, «BSD» a touché 200.000 dollars (soit 182.000 euros) en salaire fixe pour son combat à l'UFC 299 (contre 1,2 million d'euros pour Poirier). Une somme qui comprend aussi les ventes de payperviews.

Mais cela ne s’arrête pas là pour «God of war», qui a également décroché un nouveau bonus de 50.000 dollars (45.000 euros) puisque l’affrontement a été élu «combat de la soirée». On peut ajouter aussi à cela les 15.000 dollars (13.000 euros) des primes de sponsor et des obligations médiatiques.

Au final, l’ancien des forces spéciales a touché la somme de 265.000 dollars, soit un plus de 240.000 euros.