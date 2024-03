Ligue des champions : l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund qualifiés pour les quarts de finale

L'Atlético Madrid et Dortmund se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, en écartant respectivement l'Inter Milan et le PSV Eindhoven.

Atlético Madrid-Inter Milan : 2-1 (3-2 aux T.A.B)

Battu 1-0 à l'aller et mené au score au retour, l'Atlético Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en renversant l'Inter Milan, finaliste sortant, aux tirs au but (2-1 a.p 3 t.a.b à 2) mercredi au stade Metropolitano. Federico Dimarco a conclu une très belle action collective intériste pour l'ouverture du score (33e), mais Antoine Griezmann, de retour de blessure, a égalisé dans la foulée d'une frappe en pivot (35e) avant que l'entrant Memphis Depay ne remette les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matches (87e). Lors des tirs au but, le gardien de l'Atletico Jan Oblak a repoussé les tentatives d'Alexis Sanchez et Davy Klaassen et Lautaro Martinez a manqué la sienne.

Dortmund – PSV Eindhoven : 2-0

Le Borussia Dortmund s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa victoire à domicile (2-0) face au PSV Eindhoven. Après le match nul de l'aller (1-1), le club de la Ruhr, invaincu cette saison à domicile en C1, a rapidement ouvert le score par l'attaquant anglais Jadon Sancho (3e), résistant ensuite à la pression incessante du leader du championnat néerlandais, avant de doubler la mise grâce à Marco Reus en toute fin de match (90e+4).